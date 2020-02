Bizarre Szene in Holland: Ex-Bundesligaspieler landet kuriosen Volltreffer - trotz Fehlschuss!

Kicker Alen Halilovic landete einen kuriosen Volltreffer. Das ehemalige Talent vom FC Barcelona und vom HSV traf bei seinem Tordebüt nicht nur ins gegnerische Tor.

Das ehemalige Barcelona-Talent Alen Halilovic war lange von der Bildfläche verschwunden.

war lange von der Bildfläche verschwunden. Der 23-Jährige spielt beim sc Heerenveen in der ersten niederländischen Liga.

spielt beim sc Heerenveen in der ersten niederländischen Liga. Beim Spiel gegen ADO Den Haag gelang dem Spieler ein kurioser Treffer - und außerdem ein Tor.

Heerenveen - Dem Kicker Alen Halilovic gelang am Samstag ein Kuriosum: beim 2:2-Unentschieden seines aktuellen Teams sc Heerenveen gegen ADO Den Haag in der niederländischen Eredivisie traf der Stürmer gleich zweimal - doch nur ein Volltreffer zählte.

Holland: Volltreffer durch Halilovic - Auch HSV zahlte fünf Millionen, doch der Spieler kam nirgends richtig an

Der 23-jährige Halilovic wurde 2016 für satte fünf Millionen Euro als Heilsbringer vom FC Barcelona zum Hamburger SV in die Bundesliga* transferiert. Doch seine Karriere nahm trotz vieler Vorschusslorbeeren nie richtig Fahrt auf, der Kroate spielte in verschiedenen Ländern, wie beispielsweise in Spanien bei der UD Las Palmas (unter anderem mit Kevin-Prince Boateng), in Belgien bei Standard Lüttich oder eben in Hamburg.

Ablösefrei ging es zwar vom HSV aus zum großen AC Mailand, doch die Italiener, für die er nur dreimal spielte, liehen ihn bisher zweimal aus. Und so landete das ewige Talent Halilovic in der sportlich eher mäßigen niederländischen ersten Liga, wo er am Samstag sein erstes Erfolgserlebnis in der Liga feiern durfte.

Kurioser Treffer von Halilovic: Heute trifft er für die Reservemannschaft - Volltreffer gegen Den Haag

Halilovic, der bisher lediglich zweimal für die zweite Mannschaft des sc Heerenveen treffen konnte, fasste sich am Samstagabend beim Stande vom 1:2 gegen sein Team ein Herz, zog von rechts in den Strafraum ein und feuerte einen Schuss ab. Der Ball fand zwar den Weg ins Eckige - doch leider erst, nachdem er ein gutes Stück am ADO-Kasten vorbeigerauscht war. Das Spielgerät knallte geradewegs in einen Stadionkiosk, wo es für eine Verwüstung ersten Grades sorgte und ein Chips-Regal umstieß.

Alen Halilovic's loan at SC Heerenveen is going well. This weekend he wrecked a kitchen with a rogue shot pic.twitter.com/E26OC6vL2B — SempreMilan (@SempreMilanCom) February 24, 2020

Kurioser Treffer von Halilovic: Nach dem Fehlschuss ist vor dem Tor - Kroate wird zum Helden

Doch der Fehlschuss, über den das Internet nun lacht, motivierte den 23-Jährigen wohl. Nur wenige Minuten nach dem Kiosk-Treffer konnte der zehnfache kroatische Nationalspieler sein erstes Erstligator für Heerenveen bejubeln und wurde als Ausgleichstorschütze zum 2:2 zum Helden des Abends.

