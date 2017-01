Afrika Cup: Simbabwe ärgert Favorit Algerien 

Franceville - Algerien hat den perfekten Start in den Afrika Cup verpasst, dank Riyad Mahrez aber eine Blamage gerade noch verhindert. Außenseiter Simbabwe schlägt sich wacker.

Trotz zweier Tore von Afrikas Fußballer des Jahres Riyad Mahrez ist Mitfavorit Algerien nur mit einem Remis in den Afrika Cup gestartet. Das Team um den Schalker Nabil Bentaleb kam am Sonntag in Franceville nur zu einem 2:2 (1:2) gegen Außenseiter Simbabwe. Kudakwashe Mahachi (17. Minute) und Nyasha Liberty Mushekwi (29./Foulelfmeter) erzielten die Tore für den 103. der Weltrangliste, Mahrez traff doppelt für Algerien (12./88.). Der Weltranglisten-39. wurde seiner Favoritenrolle für den Turniersieg noch nicht gerecht. In den noch ausstehenden Vorrundenpartien gegen Tunesien und Senegal steht das Team des Belgiers Georges Leekens damit schon unter Druck.

dpa