Amiri widmet Tor Cousin

Hoffenheim - Der Cousin war selbst nicht vor Ort, doch Zubayr Amiri wusste sofort, wem er seinen ersten Saisontreffer in der Regionalliga widmen wollte.

„Das Tor ist für Nadiem, ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und in der Champions League aufläuft“, sagte der afghanische Nationalspieler des SC Hessen Dreieich nach dem 2:2 bei der TSG Hoffenheim II. Nadiem Amiri, Europameister mit der deutschen U21, fehlt dem Bundesligateam aus dem Kraichgau derzeit mit einem Ermüdungsbruch. „Wir haben am Freitag telefoniert, er ist bald wieder soweit“, freute sich der Dreieicher Amiri.

Der sieben Jahre ältere Außenbahnspieler kommt beim SC Hessen immer besser zur Geltung. „Ich hatte zu Beginn der Saison mit den Folgen einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen“, räumte er ein. Aber in den letzten vier Spielen, in denen der SC Hessen unbesiegt ist, stand Amiri jeweils 90 Minuten auf dem Platz. „Der Trainer schenkt mir das Vertrauen“, sagte er. Und das zahlt sich langsam aus. In Hoffenheim gelang ihm nach tollem Pass von Tino Lagator per Schuss ins kurze Eck das zwischenzeitliche 2:1 (25.). „Meine Stärke war immer die Effektivität, ich hoffe, dass sie nun wieder zurück ist“, blickt Amiri optimistisch in die Zukunft. - jm

Quelle: op-online.de