Ancelotti blendet Real aus: Frustbewältigung in Leverkusen?

Leverkusen/München - Nach der 1:2-Pleite gegen Real will sich Bayern München bei Bayer Leverkusen wieder das nötige Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei den Königlichen holen.

Bayer Leverkusen vor der Brust, Real Madrid im Kopf: Das "Sandwichspiel" des souveränen Bundesliga-Tabellenführers Bayern München am Samstagabend bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) ist für die Gäste nicht mehr als ein Warm-up für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag beim spanischen Rekord-Champion.

Nach der 1:2-Pleite gegen die Königlichen im Hinspiel drei Tage zuvor will der Rekordmeister unter dem Bayer-Kreuz Frustbewältigung betreiben und zugleich neues Selbstvertrauen für den Auftritt im Estadio Bernabeau tanken.

Ancelotti fordert Fokus auf Leverkusen

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti denkt aber angeblich zunächst nur an Bayer, wie er kurz vor dem Abflug nach Köln unterstrich. "Über Real will ich nicht reden. Wir müssen das Spiel gegen Leverkusen konzentriert angehen. Das ist ein wichtiges Spiel, das wir gewinnen wollen", sagte der Italiener, der dennoch ebenso wie seine Spieler schon mit den Gedanken bei Cristiano Ronaldo und Co. sein dürfte.

Auch wenn beim Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Spitzenreiter die Rollen offenbar klar verteilt sind, glaubt der Außenseiter an seine Chance. Denn in dem gesperrten Robert Lewandowksi fehlt den Bayern nicht nur ihr Top-Torjäger, auch andere Stars werden aufgrund der aktuellen Belastung voraussichtlich eine Verschnaufpause erhalten. Ancelotti verriet aber nur, dass Weltmeister Jerome Boateng wegen Adduktorenproblemen zu Hause bleibt, damit er möglichst am Dienstag wieder einsatzbereit ist.

Wie viele Spieler der Bayern-Coach für die Königsklasse schont, wollte er erst nach dem Freitag-Training entscheiden: "Ich will sehen, ob Spieler müde sind."

Leverkusen will sich „nicht verstecken“

Zudem macht den Rheinländern Mut, dass bei ihren letztem Sieg gegen den Rekordmeister im Mai 2015 (2:0) die Münchner ebenfalls ein Champions-League-Spiel vor der Brust (gegen Barcelona) hatten. Damals standen Nobodys wie Rico Strieder (FC Utrecht) und Lukas Görtler (1. FC Kaiserslautern) in der Startelf der Gäste. Zudem ist die Bilanz der Bayern in den sogenannten "Sandwich-Spielen" zwischen zwei Champions-League-Begegnungen eher mäßig. In den vergangenen drei Jahren gewann der FC Bayern nur drei von sechs.

"Wir werden uns nicht verstecken", kündigte Bayer-Sportchef Rudi Völler wohl auch deshalb an, und Trainer Tayfun Korkut sagte: "Wir müssen hartnäckig bleiben, dem Gegner keine Ruhe geben und das Spiel auf unsere Seite lenken." Mittelfeldspieler Kevin Kampl glaubt ebenfalls an seine Mannschaft. "Natürlich kann man da etwas holen. Wenn wir unseren Fußball auf den Platz kriegen, werden wir auch gegen die Bayern unsere Chancen bekommen."

Unklar ist noch, ob Nationalspieler Karim Bellarabi (Oberschenkel) bis zum Anpfiff fit wird. Verzichten muss Bayer nach wie vor auf Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez, der wegen einer Zerrung weiter ausfällt, und Nationalspieler Jonathan Tah (Muskelfaserriss).

