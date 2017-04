Ancelotti: „In Kimmich viel Vertrauen für die Zukunft“

München - Carlo Ancelotti traut dem zuletzt beim FC Bayern München weniger berücksichtigten Joshua Kimmich weiter eine große Rolle beim deutschen Fußball-Rekordmeister zu.

„Ich habe viel Vertrauen in Kimmich. Er hat nicht viel gespielt, aber das ändert nichts daran, dass ich viel Vertrauen für die Zukunft habe“, sagte Ancelotti am Freitag in München.

Anders als unter Ancelotti-Vorgänger Pep Guardiola kam der EM-Teilnehmer in dieser Saison deutlich weniger zum Zug. In 13 seiner vergangenen 18 Pflichtspiele wurde er nur eingewechselt, dabei war er - auch als Torschütze - gut in diese Saison gestartet. Für die kommende Saison plant Ancelotti mit dem 13-maligen Fußball-Nationalspieler als Nachfolger von Kapitän Philipp Lahm auf der rechten Verteidigerposition.

Angesprochen auf seine Aufstellungen, in denen junge Spieler wie der 22-jährige Kimmich, der 20-jährige Kingsley Coman oder der 19-jährige Renato Sanches nur Nebenrollen einnehmen, erklärte Ancelotti seine Philosophie. „Ich bin nicht der Trainer der jungen Spieler und nicht der Trainer der alten Spieler. Ich bin Trainer von Bayern München und muss die Aufstellung auswählen, die Bayern München am besten hilft“, sagte der Italiener.

dpa