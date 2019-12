DFB-Nationalspieler rassistisch beleidigt? Derby unterbrochen - er reagiert unerwartet

Antonio Rüdiger soll im London-Derby seines FC Chelsea bei Tottenham Hotspur Opfer von Rassismus geworden sein. Es könnte sich um einen Racheakt gehandelt haben. Das Spiel wird unterbrochen.

London - Mit dem FC Chelsea hat Antonio Rüdiger im letzten Spiel vor Weihnachten einen wichtigen 2:0-Sieg bei Tottenham Hotspur gefeiert und damit Platz vier in der Premier League verteidigt. Allerdings musste der DFB-Nationalspieler in seinem dritten Spiel nach monatelanger Verletzungs-Pause leiden: Er soll Opfer von rassistischen Beleidigungen geworden sein.

Mitte der zweiten Hälfte beklagte sich Rüdiger wegen entsprechender Gesänge der Anhänger der Spurs bei Chelsea-Kapitän Cesar Azpilicueta. Der Spanier gab die Vorwürfe an Schiedsrichter Anthony Taylor weiter.

Rüdiger wirft Fans Rassismus vor: Chelsea-Kapitän sieht ein Problem im Alltag

"Tony kam zu mir und sagte mir, dass er rassistische Lieder gegen sich gehört hat", sagte Azpilicueta: "Also habe ich es dem Schiedsrichter gemeldet. Wir sind sehr besorgt und distanzieren uns völlig von so einem Verhalten. Alle müssen zusammen dafür sorgen, dass so etwas aufhört. Es ist nicht nur ein Problem im Fußball, sondern auch im Alltag."

Der Referee veranlasste den Stadionsprecher im neuen Tottenham Hotspur Stadium, eine Warnung an die Übeltäter auszusprechen. Zudem wurde die Begegnung kurzzeitig unterbrochen. Eine Wiederholung hätte sogar einen Abbruch des Londoner Derbys zur Folge haben können.

Rüdiger wirft Fans Rassismus vor: War es Rache für die Rote Karte gegen Son?

Rüdiger selbst reagierte auf die Gesänge, indem er einen Affen imitierte. Ein süffisanter Konter auf die schäbigen Gesänge einiger Spurs-Fans. Womöglich wollten diese sich mit den Schmähliedern beim in Berlin geborenen Innenverteidiger auf solch geschmacklose Art rächen, weil der in der 62. Minute die Rote Karte gegen Heung-Min Son wegen Nachtretens provoziert hatte. Der Südkoreaner hatte Rüdiger nach dessen Foul am Boden liegend leicht in die Rippen gelangt und war dafür des Feldes verwiesen worden - auch, weil der „Blues“-Profi die Situation auszunutzen wusste.

Fortan war Rüdiger das Hassobjekt des heimischen Anhangs, bis hin zu jenen unappetitlichen und verabscheuungswürdigen Songs. Damit aber noch nicht genug: Nach dem Spiel kassierte der 26-Jährige eine verbale Breitseite - vom gegnerischen Teammanager. „Ich hoffe, Rüdiger erholt sich von seinen gebrochenen Rippen, weil er sicher welche haben muss“, mokierte sich Jose Mourinho und motzte in Richtung Schiedsrichter: „Für mich ist die Rote Karte sehr seltsam.“

Rüdiger wirft Fans Rassismus vor: In Interview strikte Reaktion angekündigt

Spielentscheidend war sie aber eigentlich nicht. Dafür traten die Gäste zu dominant auf. Und feierten dank des Doppelpacks von Willian (12., 45.+4/Foulelfmeter) den ersten Ligasieg nach zuvor zwei Pleiten.

Rüdiger hatte erst vor einem Monat eine strikte Reaktion auf Rassismus-Vorfälle angekündigt. Dann sei er "der Erste, der rausgeht. Ich mache das! Ich habe keine Furcht vor den Konsequenzen", sagte der Confed-Cup-Sieger der Bild am Sonntag: "Das sind Dinge, die man nicht tolerieren darf. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, nur mit ein paar Pigmenten mehr."

