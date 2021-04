ARD gibt TV-Team für EM bekannt: Kevin-Prince Boateng wird Experte - auch Schweinsteiger mit dabei

Ex-Bundesliga-Kicker

Die ARD wird Kevin-Prince Boateng unter anderem mit Bastian Schweinsteiger die Spiele analysieren. Der Halbbruder von Jerome Boateng spielt aktuell noch in der zweiten Liga.

Köln - Wie die ARD vermeldet, wird Kevin-Prince Boateng bei der EM im kommenden Sommer als Experte eingesetzt. Der ehemalige Bundesliga-Spieler ist das vierte Mitglied des Expertenteams für das Turnier. Neben Weltmeister und Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger, Olympiasiegerin Almuth Schult und Ex-Profi Thomas Broich wird der Halbbruder von Jerome Boateng die Spiele für die „Sportschau“ analysieren.

Boateng ist in Deutschland aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC bekannt, doch besonders international war er erfolgreich. Er spielte unter anderem in England bei Tottenham Hotspur, in Spanien beim FC Barcelona und beim italienischen Spitzenklub AC Mailand. Aktuell steht der 15-fache ehemalige ghanaische Nationalspieler beim italienischen Zweitligisten AC Monza unter Vertrag.

