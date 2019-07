Audi Cup: FC Bayern fegt Fenerbahce Istanbul mit 6:1 aus der Arena

Der FC Bayern München siegt gegen Fenerbahce Istanbul mühelos. Zu Halbzeit stand es bereits 5:0.

München - Der FC Bayern München hat sich vier Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund in starker Form präsentiert. Der Fußball-Rekordmeister zog am Dienstag durch ein 6:1 (5:0) gegen Fenerbahçe Istanbul in das Finale des Audi Cups ein. Die Bayern treffen bei dem Vorbereitungsturnier nun am Mittwochabend (20.30 Uhr/ZDF) auf Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur. Die Engländer hatten zuvor Real Madrid mit 1:0 (1:0) bezwungen.

In einer flotten Partie mit einer furiosen ersten Halbzeit waren Renato Sanches (22. Minute), Leon Goretzka (28.), Dreifach-Torschütze Thomas Müller (31./44./58.) und Kingsley Coman (40.) erfolgreich. Der frühere Bremer Max Kruse erzielte das Fenerbahçe-Tor (64.).

Audi Cup: Neuzugang Pavard nicht in der Startelf

Bayern-Trainer Niko Kovac hatte zunächst auf den aus Stuttgart verpflichteten Weltmeister Benjamin Pavard verzichtet, für den Franzosen stand Jérôme Boateng in der Startelf. Nationalspieler Serge Gnabry wurde nach 20 Minuten - wohl angeschlagen - ausgewechselt.

Vom 19-maligen türkischen Meister erfuhren die Bayern kaum Gegenwehr. Sanches musste nach einer feinen Kombination nur einschieben. Goretzka schloss eine Hereingabe von Coman direkt und präzise ab. Müller nutzte einen Abwehr-Patzer zum 3:0 und auch Coman profitierte von einer Unsicherheit der Gäste. Nach einem Foul im Strafraum an Robert Lewandowski markierte Müller vom Punkt das 5:0.

Audi Cup: Fenerbahce gelingt der Anschlusstreffer

Munter ging es nach der Pause weiter. Zunächst jubelte Müller ein drittes Mal, ehe Kruse den etlichen tausend Fans der Türken nach einer enttäuschenden Vorstellung doch noch Grund zum Jubel gab. Istanbul spielt am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen Real Madrid um Platz drei.

Der Spieltag begann für den FC Bayern spektakulär. Am Mittag hatte sich ein Mann unbefugt Zutritt zum Vereinsgelände verschafft. Er erhielt zwar einen Platzverweis von der Polizei, kehrte allerdings wieder zurück. Deswegen nahm ihn die Polizei in Gewahrsam.

