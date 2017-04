Live-Ticker: Derby im CL-Halbfinale - ManU mit Glückslos in der EL

Nyon - Es geht um die Tickets für die Endspiele. Am Freitag finden die Auslosungen für die Halbfinals der Champions League und der Europa League statt. Wir berichten im Live-Ticker.

>>> Ticker aktualisieren <<<

13.20 Uhr: Damit verabschieden wir uns von den Auslosungen der Champions League und der Europa League, es waren die letzten in dieser Spielzeit. Wir freuen uns auf spannende Duelle - leider ohne deutsche Beteiligung.

13.18 Uhr: Und auch hier, wie schon bei der Champions League, wird die Trophäe offiziell von der UEFA an die Finalstadt übergeben.

13.16 Uhr: Damit ist die Ziehung der Halbfinals zu Ende! Manchester United hat mit Celta Vigo das vermeintlich leichteste Los gezogen und ist Topfavorit auf den Einzug ins Endspiel. Das zweite Halbfinale ist ein echtes Topspiel auf Agenhöhe, Ajax empfängt Lyon. Der Sieger dieses Duells hätte im Finale Heimrecht.

Heim Gast Ajax Amsterdam - Olympique Lyon Celta Vigo - Manchester United

13.14 Uhr: Dann wollen wir loslegen, lasst die Loskugeln rollen!

13.09 Uhr: Und wieder entert Giorgio Marchetti die Bühne, um die Auslosung vorzunehmen. Assistiert wird er von einem Botschafter des Endspiels, es ist Ex-Bayern- und Ex-Gladbach-Profi Patrik Andersson.

13.06 Uhr: Übrigens wird es erstmals seit 2013 wieder einen neuen Titelträger in der Europa League geben, die letzten drei Jahre holte stets der FC Sevilla den Pott. In diesem Jahr sind noch Manchester United, Olympique Lyon, Ajax Amsterdam und Celta Vigo dabei.

13.02 Uhr: Und wie schon vor einer Stunde werden zunächst der Finalort und das Stadion vorgestellt. Es ist Friends Arena in Solna, einer Gemeinde vor den Toren Stockholms. Es ist das Nationalstadion Schwedens. Auf der Bühne wird Stockholms Stadträtin Eva-Louise Erlandsson Slorach begrüßt, die eine Ansprache hält.

13.00 Uhr: Packen wir es an, das EL-Intro läuft! Es ist zwar weniger atemberaubend als die CL-Hymne, aber es ist stimmungsvoll. Erneut ist Pedro Pinto der Gastgeber.

12.54 Uhr: Mittlerweile wurde der Versammlungsraum in Nyon auch umgestaltet und auf Europa League getrimmt. Erneut sind wir bereit, der Saal ist bereit - und wir warten, dass es 13.00 Uhr wird.

12.40 Uhr: Und auch in der Europa League könnte es zu einem echten Knallerduell kommen. Manchester United könnte beispielsweise auf Ajax Amsterdam treffen, eine tolle Atmosphäre wäre da garantiert. Oder auch United gegen Olympique Lyon klingt nach Finale. Celta Vigo ist in dieser Runde der letzten vier Mannschaften das vermeintlich leichteste Los und eher der Außenseiter.

12.28 Uhr: In rund 30 Minuten geht es an selber Stelle in Nyon und auch hier im Ticker mit der Auslosung der Halbfinals in der Europa League weiter. Also, schön dran bleiben!

CL-Auslosung: Stadtderby in Madrid, Juve muss zu Monaco

12.20 Uhr: Jetzt wird der Champions-League-Pokal noch an die Finalstadt Cardiff übergeben. Damit ist die Auslosung der Champions League beendet.

12.18 Uhr: Damit ist es offiziell! Es kommt im Halbfinale zur Wiederauflage der Endspiele 2014 und 2016 zwischen Real und Atlético Madrid. Was für ein Duell! Im zweiten Halbfinale empfängt die AS Monaco die alte Dame Juventus Turin. Heimrecht im Finale hätte übrigens der Sieger des zweiten Duells, also Monaco oder Juve.

Heim Gast Real Madrid - Atlético Madrid AS Monaco - Juventus Turin

+++ 12.16 Uhr: Marchetti erklärt den Modus der Auslosung. Es gibt keine Einschränkungen, jede Mannschaft kann jedes Team bekommen. Die erstgezogene Mannschaft hat Heimrecht im Hinspiel.

+++ 12.10 Uhr: Jetzt geht es zur Auslosung! Der UEFA Generalsekretär Giorgio Marchetti erinnert an Borussia Dortmund und die Vorkommnisse vor dem Viertelfinalspiel gegen Monaco. Ian Rush, der Botschafter des Endspiel sin Cardiff, wird die Auslosung mit ihm vornehmen.

+++ 12.05 Uhr: Jetzt geht es um die Protagonisten im Halbfinale. Noch im Rennen sind die AS Monaco, Atlético Madrid, Real Madrid und Juventus Turin. Diese werden nun in einem dramaturgisch geschnittenen Einspieler porträtiert. Und von jedem Halbfinalisten werden Vertreter auf der Bühne begrüßt und schließlich interviewt.

+++ 12.04 Uhr: Sehen Sie es uns nach, dass wir jetzt im Detail nicht auf die Rede von Jones eingehen. Wir warten natürlich in erster Linie auf die Auslosung selbst ...

+++ 12.02 Uhr: Zunächst wird der Finalort noch einmal vorgestellt, die walisische Hauptstadt Cardiff. Dort treten die Sieger der Halbfinals im Millenium Stadium am 3. Juni gegeneinander an und kämpfen um den Henkelpott. Carwyn Howell Jones, der erste Minister von Wales, hält eine kleine Ansprache.

+++ 12.00 Uhr: Es geht los, die Hymne der Champions League ertönt! Moderiert die Auslosung wieder von Pedro Pinto, dem UEFA-Pressechef.

+++ 11.58 Uhr: Der Saal ist schon komplett gefüllt, wir sind bereit - es kann eigentlich losgehen. Aber natürlich warten wir noch bis Punt 12 Uhr.

+++ 11.52 Uhr: Erstmals seit 2005 steht keine deutsche Fußball-Mannschaft in einem europäischen Halbfinale. Nach dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League scheiterte am Donnerstag auch der FC Schalke 04 in der Europa League im Viertelfinale. Erst zum vierten Mal in den vergangenen 20 Spielzeiten findet damit die Krönung auf der europäischen Fußball-Bühne ohne deutsche Beteiligung statt.

+++ 11.50 Uhr: Begonnen wird mit der Auslosung der Halbfinal-Partien der Champions League, wir schätzen gegen 12.15 Uhr. Kommt es vielleicht zum Madrider Stadtderby zwischen Real und Atlético? Es wäre die Neuauflage der Finals von 2104 und 2016. Gegen wen muss das Überaschungsteam AS Monaco ran? Und wer bekommt die CL-Finalisten von 2015 und mittlerweile als Favoriten gehandelten Spieler von Juventus Turin zugelost? Die Bühne in Nyon ist bereit.

Not long now



Where are you watching the #UCLdraw? pic.twitter.com/nhAkn89Gdt — Champions League (@ChampionsLeague) 21. April 2017

+++ 11.15 Uhr: allo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der Halbfinals der UEFA Champions League und der UEFA Europa League! Diese finden am Freitag ab 12.00 Uhr in Nyon statt. Nach den Viertelfinal-Partien stellt sich die Frage: Welche Teams müssen in den Halbfinal-Duellen gegeneinander antreten? Es geht schließlich um den Einzug in die jeweiligen Endspiele. Wir berichten im Live-Ticker von der Auslosung, bei uns verpassen Sie nichts.

Halbfinale der Champions League: Diese Teams sind dabei

Die Halbfinals der Champions League finden am 2. und 3. Mai und am 9. und 10. Mai statt. Das Finale steigt am am 3. Juni im Millenium Stadium in Cardiff (Wales). Folgende Mannschaften stehen im Halbfinale der Saison 2016/17:

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Juventus Turin (ITA)

AS Monaco (FRA)

Halbfinale der Europa League: Diese Teams sind dabei

+ UEFA Europa League © dpa Die Halbfinals der Europa League finden am 4. Mai und am 11. Mai statt. Das Finale der Europa League am 24. Mai in der Friends Arena in Solna (Schweden). Folgende Mannschaften stehen im Halbfinale der Saison 2016/17: