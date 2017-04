Ausschreitungen vor Bastia-Lyon: Fans greifen Spieler an

Bastia - Wegen wiederholter Ausschreitungen beim Auswärtsspiel von Olympique Lyon beim SC Bastia ist die Partie abgebrochen worden.

Nach einem Zwischenfall am Ende der ersten Hälfte habe der französische Profiliga-Verband beschlossen, das Erstligaspiel endgültig abzubrechen, erklärte der Verband in einer Pressemitteilung. Zu einem ersten Vorfall war es noch vor Spielbeginn gekommen. Rund 50 Fans der korsischen Gastgeber hatten am Sonntag den Rasen im Stade Armand-Cesari gestürmt und Lyon-Spieler angegriffen. Die Partie war mit rund 50 minütiger Verspätung angepfiffen worden.

Erst am vergangenen Donnerstag war es vor dem Europa-League-Viertelfinale Olympique Lyon - Besiktas Istanbul zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Türkische Fans hatten in Lyon rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn Feuerwerkskörper in Richtung des Zuschauerbereichs der Gastgeber geworfen, woraufhin hunderte Fans auf den Rasen geflüchtet waren. Schon vor dem Stadion in Lyon hatte es Krawalle zwischen den beiden Fangruppen gegeben.

dpa