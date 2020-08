Gealtert - oder doch Trapattoni? Social-Fans von Schweinsteiger mit irren Vermutungen zu neuestem Post

Bastian Schweinsteiger hält sich fit und teilt es mit seinen Fans - die spekulieren derweil über seine Begleitung.

Bastian Schweinsteiger postet Fitness-Bild auf Twitter und Instagram .

postet Fitness-Bild auf und . Mit dabei: Der Vater der FCB-Legende.

Die User werden von Schweinsteiger Senior jedoch an jemand anderen erinnert.

München - Bastian Schweinsteiger hat seine aktive Karriere als Profi-Fußballer zwar im vergangenen Jahr beendet, ruhig ist es um den Münchner „Fußballgott" jedoch nicht geworden. Kürzlich sorgten beispielsweise seine Waden für Erstaunen auf Instagram.

Auf seinen sozialen Kanälen meldet er sich immer wieder und postet Beiträge, um zu zeigen, wie er sich weiterhin fit hält. So auch am Mittwoch: Diesmal lud er zwei Fotos von einem Lauf mit seinem Vater hoch. Beide posierten nach dem Ausflug brav in die Kamera. Schweini, dem letztens erst heikle Konsequenzen angedroht wurden, schrieb: „Großartiger und kompetitiver Morgen-Lauf. Swipe nach rechts, um meine meine starke Cardio-Begleitung zu sehen.

Bastian Schweinsteiger auf Twitter: Fans erkennen Trainer-Legende

Die Social-Fans des 36-Jährigen, dem möglicherweise ein Job-Angebot winkt, hören natürlich auf ihr großes Idol und staunten nicht schlecht, als sie Alfred Schweinsteiger erblickten. Der erinnerte sie nämlich an einen legendären Bayern-Trainer: „Trapattoni?“, so etwa ein Twitter-User, der den "Flasche leer"-Coach erkannt haben will.

Trapatoni? — Wolfgang Sperber (@wosp) August 5, 2020

Zugegeben - es braucht schon viel Fantasie, um Alfred Schweinsteiger mit Giovanni Trapattoni zu verwechseln. Es gibt aber noch eine witzigere Theorie. „Du bist nach dem Laufen aber ganz schön gealtert“, schrieb ein User auf Instagram auf die Swipe-Funktion anspielend.

Immerhin: Die meisten User wissen, um wen es sich auf dem Foto tatsächlich handelt. Bundesliga-Profi Florian Niederlechner mutmaßt: „Da hat sich da Fredl aber 3 Sekunden konzentrieren müssen für das Foto.“ Ob dem so ist, wissen wir natürlich nicht. Aber nach einem Cardio-Lauf mit dem Sohn kann die Konzentration durchaus mal nachlassen. (ta) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.