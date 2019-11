FC Bayern München trennt sich von Trainer Niko Kovac – Hansi Flick übernimmt

Der FC Bayern München trennt sich von Trainer Niko Kovac. Nach dem 1:5-Debakel gegen Eintracht Frankfurt haben sich die Bosse des FCB zu diesem Schritt entschlossen.

Update vom Sonntag, 03.11.2019, 21.07 Uhr: Mittlerweile hat der FC Bayern München die Trennung von Niko Kovac offiziell bekannt gegeben. Auch sein Bruder Robert Kovac muss seinen Posten als Assistenztrainer räumen. Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben sich offenbar mit Kovac im gegenseitigen Einvernehmen" auf eine sofortige Trennung verständigt.

Der bisherige Co-Trainer Hansi Flick soll die Mannschaft in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch betreuen. Wer Kovacs Nachfolge antreten könnte, ist noch unklar.

Niko Kovac war im Sommer 2018 von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern gekommen. In seinem ersten Jahr konnte er mit dem FCB den Meistertitel holen und den DFB-Pokal gewinnen.

Erstmeldung vom Sonntag, 03.11.2019, 20.45 Uhr: München - Laut Informationen der Bild-Zeitung (Bezahlinhalt) hat sich der FC Bayern München am Sonntagabend von Trainer Niko Kovac getrennt. Er bekommt also keine letzte Chance mehr gegen Piräus am Mittwoch in der Champions League und gegen Dortmund am Samstag in der Bundesliga.

Am Tag nach dem 1:5-Debakel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt leitete Kovac am Sonntagmorgen wie immer das Reservisten-Training an der Säbener Straße. Es soll seine letzte Einheit beim FC Bayern gewesen sein. Die Bosse schwiegen direkt nach dem Abpfiff in Frankfurt, ebenso am Sonntag. Am Abend dann die Entscheidung, dass Niko Kovac gehen muss.

