Becherwürfe und Schläge mit Fahnen

Offenbach - Die Ereignisse in Dortmund ließen zuletzt wieder die Diskussion über Gewalt im Fußball hochkochen. Als Sportfotograf, der regelmäßig in den Stadien der Republik arbeitet, kann sich Jan Hübner aus Rödermark ein Urteil erlauben. Von Christian Düncher

Dortmund muss in Folge der Vorkommnisse, die es beim Spiel gegen RB Leipzig gegeben hatte, am Samstag gegen Wolfsburg die Südtribüne schließen. Was halten Sie von dieser Strafe?

Das war absehbar. Es gab ja schon öfter Vorfälle, nun den mit den teils unsäglichen Plakaten. Ich hätte es auch besser gefunden, die Tribüne, wie vorgeschlagen, stattdessen für Kinder zu öffnen.

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit der Südtribüne in Dortmund gemacht?

Ich kann nur sagen, dass man diesen Bereich als Fotograf am besten meidet, wenn man nicht geduscht werden will. Egal, ob Tor oder Gegentor: Es fliegen immer Becher. Das ist teilweise übles Publikum, vor allem in den vorderen Reihen. Die Presse ist in Fußballstadien bei vielen Fans ohnehin nicht gerne gesehen, aber die Dortmunder sind immer vorne dabei, wenn’s darum geht, Sachen zu werfen. Die Ersatzspieler von Mannschaften wie Bayern, Leipzig oder Schalke machen sich schon nicht mehr vor der Südtribüne warm.

Haben die Angriffe auf Fotografen zugenommen?

Dass wir mit vollen Bechern beworfen werden, hat sich in den vergangenen ein, zwei Jahren so hochgehangelt. Es hat sich fast zu einem Sport entwickelt, auf unsere Notebooks zu zielen. Da reden wir dann schnell von einem Schaden in Höhe von 1000 oder 2000 Euro. Vergangene Woche war ein Kollege in Leverkusen betroffen. Der neueste Trend ist, dass die Becher mit Senf oder Ketchup gefüllt werden. Das war zum Beispiel in Ingolstadt der Fall. Die Fans von Eintracht Frankfurt haben in Leverkusen Brezeln geworfen. Das ist für uns weniger schlimm, sie richten keinen Schaden an.

Waren Sie selbst schon mal betroffen?

Auf Schalke war das mal der Fall. Da haben die Spieler direkt vor mir gejubelt und ich habe einen Bierbecher in den Rücken bekommen. In Dortmund waren es sogar schon mal zwei. Spucken ist fast ein Klassiker. Und von den Beleidigungen brauche ich erst gar nicht zu reden. Problematisch ist es, Fotos vom Fanblock zu machen. Danach sollte man am besten sofort das Weite suchen.

Ist das Ihrer Meinung nach ein allgemeines Fußballproblem oder etwas, das hauptsächlich bei den Traditionsklubs vorkommt?

Ich sage es mal so: Bei Spielen mit Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig kann ich mich nicht daran erinnern. Da sind die Fans in der Regel Leute, die lediglich Fußball sehen wollen. Die Freiburger sind auch locker. Aber es gibt auch andere Teams, bei denen diese Probleme regelmäßig vorkommen: vor allem Frankfurt, Dortmund und Schalke. Bei München nur auswärts, weil dann offenbar die Problemfans Karten haben. Berliner Fans haben zu Hause schon mal volle Tetrapacks geworfen. In Mainz gibt es auch ab und zu Probleme.

Welche?

Wenn die Fans einen Spieler zum Feiern auf den Zaun rufen, werden bewusst Fahnen vor die Kameras der Fotografen gehalten, damit diese keine Bilder machen können. Die Fahnen werden vor die Spieler gehalten, um das Motiv nicht zu ermöglichen. Einige wurden auch schon mit Fahnenstangen geschlagen.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Das Problem, dass Fotografen mit Fahnenstangen geschlagen wurden, hat der Verein schnell in den Griff bekommen. Die Fans sagen aber, dass der Spieler auf dem Zaun in diesem Moment ihnen gehört, nicht den Fotografen. Das sind 18- oder 20-Jährige, die sich wohl vor der Gruppe profilieren wollen.

Haben Sie ähnliche Erfahrungen auch schon bei anderen Sportarten gemacht?

Beim Eishockey ist mir noch nie etwas passiert. Das einzige, was vorkommen kann, ist, dass einem Leute an der Scheibe im Weg stehen. Dann macht man einen Schritt zur Seite und es geht weiter. Beim Eishockey ist es total locker, da darf man auch die Fans fotografieren. Beim Basketball und Handball ist es sogar noch lockerer. Da wird bei der HSG Wetzlar in der Halle auch ordentlich Lärm gemacht, aber die Fans sind trotzdem entspannt. Es gibt ohnehin meist nur Probleme mit Ultras, die kommen aber fast nur beim Fußball vor.

Haben Sie eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommen könnte?

Vielleicht zehn Euro Becherpfand. Aber auch das würde den einen oder anderen sicher nicht davon abhalten, seinen zu werfen. Oder einen Fotografen-Bunker mit einer Bank für zehn Leute. Aber dafür geben die Vereine sicher kein Geld aus. Wir sind da ohnehin oft nur geduldet. In Hannover bekommt man zum Beispiel einen Zettel ausgehändigt, auf dem steht, dass keine Haftung übernommen wird und die Fotografen selbst verantwortlich sind, dass dem Material nichts passiert. Das sagt alles aus.

