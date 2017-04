1860 München: So lange ist Boenisch gesperrt

München - Der 30-Jährige wusste sich gegen Aue nur noch mit einer Notbremse zu helfen und muss jetzt die Konsequenzen tragen.

Innenverteidiger Sebastian Boenisch von Zweitligist 1860 München wurde vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Klub und der Spieler haben das Urteil bereits akzeptiert. Damit wird der ehemalige Leverkusener den Münchnern lediglich beim kommenden Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag fehlen.

Für den 30-Jährigen gehen damit die unglücklichen Wochen weiter. Bereits am vergangenen Mittwoch leistet er sich in der Nachspielzeit einen Patzer, der zum späten 1:1-Ausgleich des VfB Stuttgart führte, in der Partie gegen Aue am Sonntag verschuldete er mit einer Notbremse in Spielminute 41 einen Elfmeter für den direkten Konkurrenten und musste den Platz mit Rot verlassen.

tlo