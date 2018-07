Bommer hofft auf Neururers Tipp

Hanau - Der SC Hessen Dreieich hat sein vorletztes Testspiel vor der Premiere in der Fußball-Regionalliga Südwest erfolgreich absolviert. Beim Verbandsligisten SC 1960 Hanau gewann der von den Vorbereitungsstrapazen sichtlich gezeichnete Aufsteiger mit 3:0 (2:0).

Die Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger geht derweil weiter.

Das Team von Trainer Rudi Bommer, das an diesem Samstag (15 Uhr) beim Hessenligisten FC Eddersheim seine Generalprobe vor dem ersten Punktspiel bei Eintracht Stadtallendorf absolviert, tat sich gestern Abend im Hanauer Herbert-Dröse-Stadion vor allem in der Anfangsphase sehr schwer. Erst eine Leistungssteigerung mit zehn starken Minuten ab Mitte der ersten Hälfte bescherten den Dreieichern die 2:0-Führung. Yves Böttler (28.) und Andre Fließ (33.) waren nach Einzelleistungen erfolgreich. Auch nach dem Wechsel waren den SC-Hessen-Akteuren die schweren Beine anzumerken. Erst kurz vor dem Abpfiff erhöhte der eingewechselte Toni Reljic auf 3:0 (86.).

„Es war ein wichtiger Test für uns“, meinte Dreieichs Trainer Rudi Bommer: „Für meine Spieler war es schwer, denn wir haben hart gearbeitet diese Woche.“ Dass die Spieler nach fünf Vorbereitungswochen „down sind“, ist für Bommer völlig normal. Zudem wehrte sich der vom früheren Dreieicher Antonio Abbruzzese trainierte Verbandsligist nach Kräften. Der Regionalliga-Neuling aus Dreieich wechselte zur Pause fünfmal. Am Ende spielten neben Czirbus nur Keanu Hagley, der von Kickers Offenbach gekommene Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis und Daniel Henrich als einer von zwei „Sechsern“ durch. Der 20-jährige Hagley, vom Hessenligisten Bayern Alzenau gekommener Mittelfeldspieler, wurde gestern als Innenverteidiger getestet. „Wir müssen für alle Fälle gewappnet sein“, erklärte Bommer die Maßnahme.

Während Mittelfeldspieler Loris Weiss nächste Woche ins Training einsteigen soll, ist die Rückkehr des Ex-Offenbachers Julian Dudda (Reha nach Kreuzbandanriss) offen. Auch deshalb geht die Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger weiter. Mittlerweile hat Bommer Kontakt zu Peter Neururer aufgenommen, der die Elf der vertragslosen Spieler in der Vereinigung Deutscher Vertragsfußballer trainiert. „Mal sehen, ob er einen Tipp für uns hat“, meinte Bommer.

Dafür steht der Aufsteiger in die Regionalliga Südwest vor der Verpflichtung eines neuen Torwarts. Der 23-Jährige Pascal Bertram, der in der vergangenen Saison in 33 von 34 Begegnungen für die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg zwischen den Pfosten gestanden hatte (68 Gegentore), soll dritter Mann neben der Nummer eins Pierre Kleinheider und Marcel Czirbus werden. Der Zugang vom Hessenligisten Viktoria Griesheim hatte gestern den Vorzug erhalten, war aber weitgehend beschäftigungslos geblieben. Der 1,87 Meter große Bertram, 2017 von Wacker Nordhausen II (44 Einsätze in der Thüringenliga) nach Backnang gekommen, hatte bei der TSG im Februar bis 2020 verlängert, seine Meinung aber revidiert. Er trainierte zwischenzeitlich beim gestrigen Testspielgegner SC 1960 Hanau mit, der sich jedoch für den erfahreneren Jannis Pellowski (zuletzt FSV Frankfurt) entschied. Beim Vorbereitungsstart der Backnanger fehlte Bertram. Vor wenigen Tagen wurde sein Vertrag „im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, sagte Marc Erdmann vom Backnanger Vorstand. - cd/joko

SC 1960 Hanau: Pellowski - Okutan (70. Suesin), Braus, Gültekin, Itoi - Demir, Werner, Bleibdrey (46. Boateng), Erbe (50. Kurt) - Özdemir, Mastilovic (65. Erdogan)

SC Hessen Dreieich: Czirbus - Opper (46. Klein), Talijan (46. Gavric), Hagley, Theodosiadis - Streker (46. Reljic), Henrich - Amiri (60. Schnier), Fließ (46. Alikhil), Teklab (60. Salii) - Böttler (46. Özer)

Tore: 0:1 Böttler (28.), 0:2 Fließ (33.), 0:3 Reljic (86.)

