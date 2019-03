Dortmund gegen Tottenham im Live-Ticker: Aufstellung ist raus - Favre setzt auf volle Offensive

Zum Auftakt der Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League empfängt Borussia Dortmund heute Tottenham Hotspur. Die Gastgeber brauchen einen Wunder - das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Borussia Dortmund: Bürki - Wolf, Akanji, Weigl, Diallo - Witsel - Sancho, Reus, Götze, Guerreiro - Alcacer Tottenham Hotspur: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Aurier, Winks, Eriksen, Sissoko, Davies - Son, Kane Tore: --- Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

<<< AKTUALISIEREN >>>

20.20 Uhr: Mit Maximilian Philipp kann heute übrigens eine Offensivkraft garantiert nicht auflaufen - er fällt wegen eines Außenbandteilrisses im Knie aus.

20.11 Uhr: Spurs-Coach Mauricio Pochettino setzt auf sein übliches 3-5-2-System, das in der Rückwärtsbewegung zu einem defensiven 5-3-2-System wird. Auch wenn die Gäste eher defensiv auftreten werden, müssen die Dortmunder aber natürlich höllisch auf Son und Kane aufpassen.

20.10 Uhr: Blicken wir auf die Aufstellung der Gäste: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Aurier, Winks, Eriksen, Sissoko, Davies - Son, Kane.

20.03 Uhr: Wie bereits anzunehmen war, setzt der Schweizer also auf volle Offensive - einzig Witsel soll als ZDM absichern. Sancho, Reus, Götze, Guerreiro und Alcacer als Sturmspitze kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Interessanter wird es dagegen in der Abwehr, in der Favre auf Wolf als Rechtsverteidiger und auf Weigl als Innenverteidiger setzt.

20 Uhr: Es schlägt acht Uhr und pünktlich flattert die Aufstellung beider Teams ein. Kümmern wir uns erstmal um den BVB - so lässt Favre spielen: Bürki - Wolf, Akanji, Weigl, Diallo - Witsel - Sancho, Reus, Götze, Guerreiro - Alcacer.

Vor Duell gegen Tottenham: Diese Statistik macht Dortmund Mut

19.58 Uhr: Laut einer Umfrage von Sky glauben nach wie vor 38 Prozent der teilgenommenen Nutzer an ein Wunder von Dortmund - 62 Prozent haben dagegen keine Hoffnung mehr.

19.55 Uhr: Der Dortmunder Mannschaftsbus ist am Signal Iduna Park angekommen und in wenigen Augenblicken müsste auch die heutige Aufstellung bekanntgegeben werden.

18.55 Uhr: Auch diese Statistik soll Hoffnung machen. In all ihren Heimspielen in der aktuellen CL-Saison haben die Dortmunder noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen.

Zu Hause eine Macht ️



Der @BVB blieb in allen 3⃣ Heimspielen der #UCL Gruppenphase ohne Gegentor ⛔️#BVBTHFC pic.twitter.com/WkTHu3eZKV — UEFA.com DE (@UEFAcom_de) 5. März 2019

18.20 Uhr: Bislang trafen der BVB und Tottenham fünfmal aufeinander: 2017 hatten die Dortmunder in der Gruppenphase der Champions League gleich zweimal das Nachsehen gegen die Engländer (1:2 in Dortmund und 1:3 in London). Doch Mut machen soll allen BVB-Anhängern vor allem die Spielzeit 2015/16, als die Borussia im Achtelfinale der Europa League auf Tottenham traf und sich mit 3:0 zuhause und 2:1 auswärts durchsetzen konnte. Ein 3:0 zuhause gegen die Spurs ist also kein Hexenwerk.

Reus vor Rückspiel gegen Tottenham: „Bereit, über 120 Minuten zu spielen“

17.15 Uhr: Schaffen die Dortmunder das Wunder gegen die Spurs? Fest steht, dass der BVB heute in der Offensive mehr zeigen muss als in den vergangenen Spielen. Immerhin kann Marco Reus heute wieder eingreifen - der Nationalspieler feierte am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Augsburg sein Comeback und kündigte bereits an, dass er auch bereit wäre, „über 120 Minuten zu spielen“.

Doch wem vertraut Trainer Lucien Favre heute noch in der Offensive? Könnte das die heutige Aufstellung der Schwarz-Gelben sein?

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur. Anpfiff des Achtelfinal-Rückspiels im Signal-Iduna-Park ist am Dienstag um 21 Uhr.

Vorbericht: Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur

Auf Borussia Dortmund wartet im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur eine Herkulesaufgabe. Nach dem 0:3 knapp drei Wochen zuvor in London braucht das Team von Trainer Lucien Favre mindestens drei eigene Treffer. Im Hinspiel trafen nach einer torlosen ersten Hälfte Heung Min Son (47.), Jan Vertonghen (83.) und Fernando Llorente (86.) für die Gastgeber. Bereits in der vergangenen Saison setzte es in der Gruppenphase zwei Pleiten gegen die Spurs - damals mit 1:2 und mit 1:3.

Für den BVB geht es aber auch darum, der Krise der vergangenen Wochen entgegenzuwirken. Von den jüngsten sieben Partien wurde nur eine gewonnen, womit auch der Vorsprung auf den FC Bayern in der Bundesliga auf zwei Tore zusammengeschrumpft ist. Im DFB-Pokal erfolgte in dieser Schwächephase schon das Aus - nach einem 5:7 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Werder Bremen.

Im Gegensatz zur Pleite in London kann Favre diesmal zumindest auf seinen Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Manuel Akanji zurückgreifen. Bei den Gästen fehlte vor drei Wochen noch Torjäger Harry Kane, der nach seiner Genesung von einem Bänderriss im Sprunggelenk in drei Partien zwei Treffer markierte. Mehr Tore erzielte Tottenham jedoch auch gar nicht, holte mit dem jüngsten 1:1 gegen den FC Arsenal nur einen Zähler seit dem famosen Erfolg über den BVB. Möglicherweise kommt die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino also genau zum richtigen Zeitpunkt in den Ruhrpott.

Lesen Sie auch: So sehen Sie Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur live im TV und im Live-Stream*

mg/kus