Bestätigt: Hecking neuer Trainer in Gladbach

Nachfolger von Schubert

Mönchengladbach - Dieter Hecking wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag.

Der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg erhält beim fünfmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 2019. "Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen. Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann, ein Trainer mit viel Erfahrung, der auf unterschiedlichem Niveau mit verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich gearbeitet hat", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Hecking hatte zu Beginn seiner Profikarriere zwischen 1983 und 1985 sechs Bundesligaspiele für die Borussia absolviert. Der Tabellen-14. hatte sich am Mittwoch von Trainer André Schubert getrennt. "Vor uns liegt eine Rückrunde mit schwierigen, aber auch reizvollen Aufgaben in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League. Wir freuen uns darauf, diese mit Dieter Hecking in Angriff zu nehmen", sagte Eberl.

Offizielle Vorstellung am 4. Januar

Hecking war am 17. Oktober als Trainer in Wolfsburg entlassen worden. Zuvor hatte er in der Bundesliga Alemannia Aachen, Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg betreut. Erste Aufgabe des Trainers werde es sein, Punkte zu holen, "damit wir in relativ kurzer Zeit wieder in ruhigeren Gefilden stehen", so Eberl. Offiziell vorgestellt wird Hecking 4. Januar.

Neben dem neuen Trainer sollen im Winter auch neue Spieler kommen. Eberl hatte am Mittwoch angekündigt, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden, um "der Mannschaft ein Stück Rückhalt zu geben". Ziel sei es, wieder Ruhe auf dem Platz und in das Umfeld zu bekommen, so der 43-Jährige.

