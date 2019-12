Europa League im Live-Ticker: Gladbach gegen Istanbul - Stolpern könnte teuer werden

Am Donnerstag um 21.00 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach im abschließenden Gruppenspiel auf Istanbul Basaksehir. Von Gruppensieg bis Ausscheiden ist alles möglich.

Borussia Mönchengladbach empfängt Istanbul Basaksehir am heutigen Donnerstag um 21 Uhr.

empfängt am heutigen Donnerstag um 21 Uhr. Es ist das letzte Gruppenspiel der Europa-League-Saison .

. Für die „Fohlen“ geht es um alles. Von Gruppensieg bis Knockout ist alles möglich.

Borussia Mönchengladbach - Istanbul BB -:- (-:-), Donnerstag 21.00 Uhr

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das heutige Europa-League-Spiel der Gladbacher!

Die „Fohlen“ sind heute gefordert und müssen voll auf Sieg spielen, denn aufgrund der engen Gruppenkonstellation ist heute von Gruppensieg bis Knockout alles möglich.

Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul Basaksehir: Wichtiges Duell um die K.O.-Runde im Live-Ticker

Die Fohlen haben eine mehr als wackelige Hinrunde in der Europa League hinter sich, konnten aber in den vergangenen Spielen wichtige Punkte einfahren. Die Siege gegen die AS Rom und den Wolfsberger AC könnten allerdings bei einem unglücklichen Abend gegen Basaksehir inklusive ungünstigem Parallel-Ergebnis zur Makulatur verkommen.

Denn die Borussia führt zwar vor dem letzten Spieltag die Tabelle an, ist aber punktgleich mit den Römern und hat nur einen Zähler Vorsprung auf Istanbul. Gewinnt also die Roma gegen den abgeschlagenen Wolfsberger AC, womit man auf jeden Fall rechnen sollte, und unterliegt Gladbach gegen die Elf vom Bosporus, rutscht der Bundesliga-Tabellenführer urplötzlich auf den dritten Platz und fliegt vom internationalen Parkett.

Borussia Mönchengladbach gegen Istanbul BB im Live-Ticker: Das Hinspiel macht Hoffnung

Dieses Horror-Szenario aus Sicht der Rheinländer gilt es natürlich abzuwehren. Dabei darf die Fohlenelf Hoffnung aus dem Ergebnis aus dem Hinspiel schöpfen. Natürlich liegt die Partie schon einige Zeit zurück, es war schließlich die erste der laufenden Europa-League-Saison, und wurde mit einem 1:1-Unentschieden eher als Enttäuschung verbucht, allerdings würde ein Remis schon zum Weiterkommen ausreichen.

Derlei Rechenspiele werden BMG-Coach Marco Rose trotzdem sehr fern sein. Nicht nur, dass der 43-Jährige ohnehin auf attraktiven Fußball zu bestehen scheint, so ist der Gruppensieg in der Europa League ein nicht zu unterschätzendes Ziel.

Europa League im Live-Ticker: Borussia Mönchengladbach dürfte für Gruppensieg viel in die Waagschale werfen

Als Gruppenerster entgeht man in der ersten K.O.-Runde nämlich den abgestiegenen Schwergewichten aus der Champions League. Darunter sind beispielsweise Inter Mailand, Red Bull Salzburg und das letztjährige Sensationsteam Ajax Amsterdam. Das Fernduell mit der AS Rom um den Platz an der Sonne dürfte von den Gladbachern also durchaus ernst genommen werden. Zusätzlichen Wind dürfte den Fohlen der Last-Minute-Sieg gegen den FC Bayern München vom vergangenen Wochenende geben. Bei den Bayern wird man in naher Zukunft auf den verletzten Kingsley Coman verzichten müssen - und die Fußballfans künftig auf Champions-League-Fußball bei Sky.

