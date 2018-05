Zwei Elfer nicht gegeben: Roma-Bosse fordern Videobeweis in der Champions League

Ärger um Fehlentscheidungen

+ © dpa / Alessandra Tarantino Zum Verrücktwerden: Lorenzo Pellegrini und sein AS Rom hadern nach dem Aus im Champions League-Halbfinale auch mit der Leistung des Schiedsrichters. © dpa / Alessandra Tarantino

Sie haben gekämpft, sie haben verloren - und sie wurden betrogen. So sehen die Bosse von AS Rom das bittere Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Liverpool. Nun soll der Videobeweis her.