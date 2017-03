BVB-Boss Watzke rechnet mit Götzes Rückkehr zu alter Stärke

Dortmund - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist überzeugt, dass der erkrankte Weltmeister Mario Götze wieder zu alter Stärke zurückfinden wird.

"Wir haben berechtigte und sehr große Hoffnungen. Wenn die Behandlung - so wie es gegenwärtig aussieht - anschlägt, glaube ich, dass er mittelfristig wieder das ganz große Leistungsvermögen abrufen kann und wird", sagte Watzke der Sport Bild.

Götze (24), der an einer Stoffwechselerkrankung leidet, soll im Sommer wieder ins BVB-Training einsteigen. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend", sagte Watzke: "Wenn du in dieser entscheidenden Phase der Saison mit der Champions League und den Spielen gegen Bayern nicht dabei bist, kann es dir als ehrgeizigem Profi nicht so richtig gut gehen, das ist Fakt."

+ Mario Götze lief zuletzt am 29. Januar im Spiel gegen Mainz 05 für den BVB auf. © dpa

Vor einer Woche hatte der BVB mitgeteilt, dass Götze bei positivem Behandlungsverlauf "im Frühsommer wieder mit dem leistungsorientierten Training beginnen" könnte. Im Februar war nach wechselhaften Leistungen bekannt geworden, dass der Siegtorschütze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien an einer Stoffwechselstörung leidet. Dortmund nahm ihn daraufhin für unbestimmte Zeit aus dem Training.

Lesen Sie auch: Götzes Vater verrät: So geht es Mario

SID