Nächste „heftige“ Bundesliga-Debatte um Auf- und Absteiger: „Es muss alles getan werden

Am Donnerstag kommt es zur nächsten Versammlung der DFL. Dabei soll entschieden werden, wie es bei einem Abbruch weitergeht und wer absteigt.

Die Fußball-Bundesliga* steht kurz vor der Fortsetzung.

steht kurz vor der Fortsetzung. Bei der DFL-Mitgliederversammlung sollen die letzten Details geklärt werden.

sollen die letzten Details geklärt werden. Unter anderem geht es um die Absteiger und die Wertung bei einem möglichen Abbruch der Saison.

Update vom 14. Mai, 12.05 Uhr: Der Restart der Bundesliga am 26. Spieltag ist beschlossen - und wird an diesem Wochenende auch durchgezogen.

Im Fokus stehen freilich die Spiele der Meister-Konkurrenten, diese sind:

Borussia Dortmund - FC Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker)*

RB Leipzig - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Union Berlin - FC Bayern München (Sonntag, 18 Uhr, hier im Live-Ticker)*

An der Tabellenspitze der Bundesliga sieht es nach dem wochenlangen Corona-Lockdown wie folgt aus:

1. FC Bayern München 55 Punkte

2. Borussia Dortmund 51 Punkte

3. RB Leipzig 50 Punkte

4. Mönchengladbach 49 Punkte

5. Bayer Leverkusen 47 Punkte

6. FC Schalke 37 Punkte

Corona-Restart der Bundesliga: Streit um Auf- und Absteiger

Update vom 13. Mai, 17.20 Uhr: Die Bundesligisten sind sich in der Frage um die Auf- und Absteiger wohl noch sehr uneinig. Das berichtet der kicker.

Demnach hätte es in der heutigen Video-Konferenz „heftige Debatten“ gegeben. Die Vereine sollen sich nun darauf geeinigt haben, die Entscheidung über den Antrag auf nächste Woche zu verschieben.

Der Antrag lautet wie folgt: „Sollte die vollständige Beendigung der Spielzeit unmöglich werden, soll dennoch am Grundprinzip eines sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga unter Beibehaltung der Anzahl von jeweils 18 Klubs festgehalten werden; im Verhältnis zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga soll das gelten, wenn auch die 3. Liga die Spielzeit in vergleichbarem Umfang wie die 2. Bundesliga absolviert hat.“

Bundesliga: Bremen und Paderborn sind wohl gegen den Antrag

Dem Bericht zufolge stimmten zehn Vereine für den Antrag und acht dagegen. Vor allem die Vereine, die sich derzeit auf den Abstiegsrängen befinden, der SV Werder Bremen und der SC Paderborn, sollen gegen den Antrag protestiert haben. „Es muss alles getan werden, damit die Konsequenzen selbst einer Notlösung nicht einseitig verteilt werden“, wird Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth zitiert.

Auch in der Frage, ob die Bundesliga tatsächlich schon am kommenden Wochenende stattfinden soll, gab es offenbar eine Gegenstimme. 17 Teams haben sich hingegen für den Re-Start am 16. Mai ausgesprochen.

Nächste große Bundesliga-Entscheidung: Finden bald Heimspiele in fremden Stadien statt?

Update vom 13. Mai, 11.15 Uhr: Zwar wird es erst am morgigen Donnerstag zu den endgültigen Beschlüssen kommen, allerdings finden heute schon die ersten Video-Konferenzen zwischen der ersten und zweiten Bundesliga statt.

Auf der Tagesordnung soll laut dem kicker unter anderem eine Satzungsänderung stehen, die Heimspiele in fremden Stadien möglichen macht. Sollte die betreffenden Klubs keine Schuld an einem zwingend notwendigen Stadion-Wechsel treffen, könne dieser von der DFL aus „übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorische und/oder sicherheitstechnischen Gründen“ kurzfristig angeordnet werden.

Bundesliga: Kommt es bald zu fünf Spielerwechseln pro Mannschaft?

Außerdem könnte für die laufende Saison 2019/2020 beschlossen werden, dass die Teams im laufenden Spiel fünf Spielerwechsel vornehmen können. Dazu haben die Trainer, wie gewohnt, dreimal die Gelegenheit, das Spiel zu unterbrechen und zusätzlich die Halbzeitpause.

Außerdem ändern sich wohl die Zeiträume der Transferfenster, die bislang vom 1. Juli bis zum 31. August und 1. Januar bis 31. Januar galten.

Die #DFL wird am Donnerstag erneut zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Clubs der #Bundesliga und 2. Bundesliga zusammenkommen

Nächste große Bundesliga-Entscheidung steht bevor: Wer steigt bei Saison-Abbruch ab?

Erstmeldung vom 12. Mai 2020:

München - Das Warten hat ein Ende, die Bundesliga* wird am kommenden Wochenende mit Geisterspielen* fortgesetzt. Die DFL arbeitet nun an den letzten Details vor der Fortsetzung, bei der nächsten Mitgliederversammlung der Liga soll entschieden werden, was passiert, wenn die Saison plötzlich doch noch abgebrochen werden sollte.

Wie die Bild berichtet, will die Liga versuchen, möglichst alle Teams von ihrem ausgearbeitetem Konzept zu überzeugen. Dafür will sie zwei verschiedene Papiere getrennt voneinander vorstellen. So sollen die Teams erstens zustimmen, dass die Liga im Juni, spätestens Juli beendet werden kann.

Bundesliga: Absteiger sollen erzwungen werden

Zweitens soll bestätigt werden, dass die jeweils aktuelle Tabelle auch im Falle eines Saison-Abbruchs Bestand hat. Heißt: Sollte die Saison nach dem 29. Spieltag abgebrochen werden und Bremen und Paderborn stünden weiterhin auf den Abstiegsplätzen, würden die beiden Vereine definitiv absteigen.

Mit dieser Entscheidung solle verhindert werden, dass Teams, die einen Abstieg zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verhindern können, einen Abbruch der Liga provozieren, ohne sportliche Konsequenzen zu tragen.

Bundesliga: Keine Aufstockung auf 20 Teams

Zusammengefasst wird die Liga* also definitiv zwei Absteiger und einen deutschen Meister haben. Zur Aufstockung auf 20 Teams wird es nicht kommen. Die DFL-Pläne sind also klar. Ob die 36 Klubs am Donnerstag auch mitziehen, bleibt abzuwarten. Fraglich, was mit der Saison-Fortsetzung passiert, sollten sich die Parteien nicht einig werden.

Nach der Fortsetzung der Bundesliga wird die nächste Entscheidung erwartet - es geht um eine hohe Milliarden-Summe*. Auch die Premier League* hat nun Klarheit - so gibt es nun ein Datum, an dem die Liga eventuell fortgesetzt werden könnte.

