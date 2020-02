BVB gegen PSG live im TV und im Live-Stream: So sehen Sie das Spiel

Borussia Dortmund trifft am Dienstag (18. Februar) im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. Wir zeigen Ihnen, wie ihr BVB - PSG live im TV und im Live-Stream sehen könnt.

Dortmund - Eine ganze Stadt erwartet voller Spannung dieses eine Spiel. Ex-Trainer Thomas Tuchel (46) schlägt wieder im Signal Iduna Park auf und hat seine Superstars im Gepäck, wie RUHR24.de* berichtet.

Neymar (28), Kylian Mbappe (21) und die Pariser Millionentruppe gastieren zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Dortmund. Die BVB-Partie gegen PSG wird live im TV und im Live-Stream* übertragen.

Borussia Dortmund möchte sich vor heimischem Publikum eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der französischen Hauptstadt erspielen. Am Wochenende präsentierte sich die Mannschaft von Lucien Favre (48) beim 4:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt noch in guter Verfassung.

Ein solches Traum-Ergebnis ist gegen die Stars von Paris Saint-Germain eher nicht zu erwarten. Oder etwa doch? Auf alle Fälle wird BVB gegen PSG (zum Live-Ticker)* eine richtig spannende Angelegenheit.

Bei der Mission Viertelfinale muss Borussia Dortmund auf die Dienste von Julian Brandt (23, Außenbandanriss), Marco Reus (30, Muskelverletzung) und Thomas Delaney (28, Knieverletzung) verzichten. Dennoch will man dem Favoriten vor Flutlicht im ausverkauften Signal Iduna Park einen heißen Kampf liefern.

nilu

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.