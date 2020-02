Achtelfinale bei Sky und DAZN: Wo laufen die deutschen Champions-League-Spiele live?

Champions League bei DAZN oder Sky? Vielen Fans stellt sich die Frage, welcher Anbieter welche Achtelfinalspiele live im TV und Live-Stream zeigt. Alle Sendetermine.

Die Champions League läuft diese Saison nicht im Free-TV.

Die Spiele der deutschen Mannschaften sind lediglich im Pay-TV zu sehen.

In unserer Übersicht können Sie sehen, wann welche Achtelfinalpartien von welchem Sender übertragen wird.

München - Die Achtelfinalspiele der Champions League stehen fest. Auf die deutschen Mannschaften warten hochkarätige Gegner. Nur, wo werden die Spiele übertragen? Hier finden Sie einen Überblick über die Spiele mit deutschen Mannschaften.

DAZN und Sky: Wo werden die Spiele mit deutschen Mannschaften übertragen?

Der Streaminganbieter DAZN zeigte insgesamt 110 der 138 Spiele in der Champions League. Darunter waren auch zwölf Begegnungen mit deutschen Mannschaften in der Gruppenphase. Unter anderem der FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur sowie die beiden Partien von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand und Slavia Prag. Dazu zeigte der Streaming-Sender viele andere Spiele mit internationalen Mannschaften.

Der TV-Sender Sky übertrug in der Vorrunde an jedem Spieltag je ein Topspiel eines deutschen Clubs. Außerdem bot Sky an allen Spieltagen eine Konferenz an. Diese wird es in der K.o.-Runde jedoch nicht mehr geben, da Sky und DAZN pro Tag jeweils eine Achtelfinalpartie zeigen.

CL-Übertragung: Keine Spiele im Free-TV

Große Enttäuschung für Fußball-Fans, die nicht für die Ausstrahlung der Spiele bezahlen wollen. Zum zweiten Mal nach der vergangenen Saison gibt es auch in dieser Spielzeit keine Übertragungen im Free-TV. Bis 2017/18 durfte auch das ZDF ein Spiel pro Runde präsentieren.

Im Folgenden finden Sie alle Infos zur Übertragung der Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung live im TV und im Live-Stream.

CL-Übertragung bei DAZN und Sky: Wo werden die Achtelfinal-Hinspiele der deutschen Teams übertragen?

Datum Uhrzeit Begegnung Sender 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund - Paris St.-Germain DAZN 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid - FC Liverpool Sky 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur - RB Leipzig DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo - FC Valencia Sky 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea - FC Bayern München Sky 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel - FC Barcelona DAZN 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid - Manchester City Sky 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon - Juventus Turin DAZN

CL-Übertragung bei DAZN und Sky: Wo werden die Achtelfinal-Rückspiele der deutschen Teams übertragen?

Datum Uhrzeit Begegnung Sender 10. März 2020 21 Uhr RB Leipzig - Tottenham Hotspur Sky 10. März 2020 21 Uhr FC Valencia - Atalanta Bergamo DAZN 11. März 2020 21 Uhr Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Sky 11. März 2020 21 Uhr FC Liverpool - Atletico Madrid DAZN 17. März 2020 21 Uhr Manchester City - Real Madrid Sky 17. März 2020 21 Uhr Juventus Turin - Olympique Lyon DAZN 18. März 2020 21 Uhr FC Bayern München - FC Chelsea Sky 18. März 2020 21 Uhr FC Barcelona - SSC Neapel DAZN

1. Spieltag der Gruppenphase:

Sky: Borussia Dortmund - FC Barcelona (17. September, 21 Uhr)

DAZN: Benfica Lissabon - RB Leipzig (17. September, 21 Uhr)

Sky: FC Bayern - Roter Stern Belgrad (18. September, 21 Uhr)

DAZN: Bayer Leverkusen - Lokomotive Moskau (18. September, 21 Uhr)

2. Spieltag der Gruppenphase:

Sky: Juventus Turin - Bayer Leverkusen (1. Oktober, 21 Uhr)

DAZN: Tottenham Hotspur - FC Bayern (1. Oktober, 21 Uhr)

Sky: Slavia Prag - Borussia Dortmund (2. Oktober, 18.55 Uhr)

DAZN: RB Leipzig - Olympique Lyon (2. Oktober, 21 Uhr)

3. Spieltag der Gruppenphase:

DAZN: Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (22. Oktober, 18.55 Uhr)

Sky: Olympiakos Piräus - FC Bayern (22. Oktober, 21 Uhr)

DAZN: RB Leipzig - Zenit St. Petersburg (*tz.de) (23. Oktober, 18.55 Uhr)

Sky: Inter Mailand - Borussia Dortmund (*tz.de) (23. Oktober, 21 Uhr)

4. Spieltag der Gruppenphase:

Sky: Zenit St. Petersburg - RB Leipzig (5. November, 18.55 Uhr)

DAZN: Borussia Dortmund - Inter Mailand (5. November, 21 Uhr)

Sky: FC Bayern - Olympiakos Piräus (6. November, 18.55 Uhr)

DAZN: Bayer Leverkusen - Atletico Madrid (6. November, 21 Uhr)

5. Spieltag der Gruppenphase:

DAZN: Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen (26. November, 18.55 Uhr)

Sky: Roter Stern Belgrad - FC Bayern (26. November, 21 Uhr) - alle Infos im Live-Ticker!

DAZN: RB Leipzig - Benfica Lissabon (27. November, 21 Uhr)

Sky: FC Barcelona - Borussia Dortmund (27. November, 21 Uhr) - alle Infos im Live-Ticker!

6. Spieltag der Gruppenphase:

DAZN: Borussia Dortmund vs. Slavia Prag (10. Dezember, 21 Uhr) - alle Infos im Live-Ticker

Sky: Olympique Lyon - RB Leipzig (10. Dezember, 21 Uhr)

DAZN: Bayer Leverkusen - Juventus Turin (11. Dezember, 21 Uhr)

Sky: FC Bayern - Tottenham Hotspur (11. Dezember, 21 Uhr) - alle Infos im Live-Ticker

Champions League live: Spiele live im TV bei Sky

Sky zeigt einige Champions-League-Begegnungen mit deutschen Mannschaften sowie Spiel mit internationalen Teams live im Pay-TV.

Um Champions-League-Spiele bei Sky live verfolgen zu können, benötigt man das Sport-Paket (Champions League, DFB-Pokal, Premier League).

Fußball live: Champions-League-Spiele im Live-Stream von Sky

Champions League live: Spiele im Live-Stream von DAZN

