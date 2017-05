Live-Ticker: Juventus geht in Führung - Khedira verletzt

Juventus Turin und die AS Monaco kämpfen am Dienstag um den Einzug ins CL-Finale.

Turin - Heute Abend empfängt Juventus Turin im Champions-League-Halbfinale die AS Monaco. Welchem Klub gelingt der Einzug ins Finale? Wir tickern das Rückspiel live.

Juventus Turin - AS Monaco 1:0 (0:0)

Juventus Turin: 1 Buffon - 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini - 23 Alves, 5 Pjanic, 6 Khedira (ab 10. Minute: 8 Marchisio), 12 Sandro - 21 Dybala, 9 Higuaín, 17 Mandzukic AS Monaco: 1 Subasic - 24 Raggi, 25 Glik, 5 Jemerson, 23 Mendy - 14 Bakayoko, 8 Moutinho - 7 Dirar, 10 Silva - 9 Falcao, 29 Mbappé Tore: 1:0 Mandzukic (33.) Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

33. Minute: Tor für Juventus Turin!

32. Minute: Monaco sorgt nun für etwas Entlastung. Seit etwa drei Minuten haben sich die Gäste in der Hälfte der Turiner festgesetzt.

28. Minute: Die „Bianconeri“ ziehen das Tempo allmählich an. Pjanic schließt nach einer schönen Kombination ab. Doch Andrea Raggi rauscht heran und blockt den Schuss. Das hätte gefährlich werden können.

25. Minute: Riesen-Chance für Juventus! Higuaín steckt den Ball durch auf Mandzukic. Doch der Kroate scheitert an Torhüter Subasic, der blitzschnell raus läuft und den Winkel clever verkürzt.

22. Minute: Higuaín taucht plötzlich alleine vor Subasic auf und versucht es mit einem Lupfer. Doch es scheint, als hätte der Argentinier den Ball nicht richtig getroffen. Ein wenig leichtsinnig lässt er da die erste Torchance liegen.

19. Minute: Monacos Linksverteidiger Mendy schlägt eine scharfe Flanke in die Mitte. Torwart Buffon fliegt bereits heran, doch Chiellini ist vor ihm am Ball und kann klären.

15. Minute: Wir warten noch immer auf die erste gefährliche Offensivaktion der Gastgeber.

12. Minute: Innenverteidiger Bonucci versucht Mario Mandzukic mit einem langen Ball in Szene zu setzen. Der ehemalige Bayern-Profi kann die Kugel aber nicht kontrollieren.

10. Minute: Wie bitter! Khedira muss vom Platz. Claudio Marchisio ersetzt den 30-Jährigen.

8. Minute: Nach nicht einmal zehn Minuten muss Sami Khedira auf dem Platz behandelt werden. Der deutsche Nationalspieler fast sich mehrfach an den linken Oberschenkel.

7. Minute: Falcao versucht es mit einem Distanzschuss aus mehr als 20 Metern, der sein Ziel aber deutlich verfehlt.

6. Minute: Es gab übrigens eine kurzfristige Änderung in der Aufstellung der Monegassen. Benjamin Mendy verteidigt links hinten statt Djibril Sidibé.

5. Minute: Mbappé zieht aus spitzem Winkel ab und trifft den Innenpfosten. Der Linienrichter hebt jedoch die Fahne, der Youngster stand bei der Ballabgabe im Abseits.

3. Minute: Die Gäste treten von Beginn an mutig auf. Allerdings ist spätestens vor dem Strafraum der Turiner Schluss.

1. Minute: Monaco stößt an. Die alte Dame spielt in Hälfte eins von links nach rechts in den traditionellen schwarz-weißen Trikots, Monaco trägt schwarz.

+++ Kaum zu glauben, aber Juventus Turin ist seit nunmehr 621 Minuten ohne Gegentor. Wie viele kommen heute noch hinzu?

+++ Wie üblich ertönt zunächst die Champions-League-Hymne.

+++ Die beiden Halbfinalisten betreten den heiligen Rasen von Turin. Gleich geht‘s los!

+++ Der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers ist in dieser Champions-League-Saison zum fünften Mal im Einsatz. Zuvor pfiff der 44-Jährige die Gruppenspiele zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach (4:0), Juventus Turin und Olympique Lyon (1:1), der AS Monaco und Tottenham Hotspur (2:1) sowie das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin (0:0).

+++ Monaco stehen im Laufe des Spiels noch Morgan de Sanctis (Torwart), Benjamin Mendy, Abdou Diallo, Fabinho, Thomas Lemar, Valère Germain und Guido Carrillo zur Verfügung.

+++ Auf der Bank der Hausherren sitzen Torhüter Neto, die Verteidiger Stephan Lichtsteiner und Medhi Benatia, die Mittelfeldspieler Kwadwo Asamoah, Claudio Marchisio und Tomás Rincón sowie Flügelflitzer Juan Cuadrado.

+++ Buona sera a tutti! In Kürze geht es auf dem Rasen im Juventus Stadium richtig zur Sache, das Halbfinal-Rückspiel steht an. Wir haben vorab die Startaufstellungen beider Teams für Sie. Juventus-Coach Massimiliano Allegri schickt folgende elf Spieler aufs Feld:

Die Gäste aus dem Fürstentum starten mit dieser Formation:

La compo ! #JUVASM



1-Subasic

25-Glik

5-Jemerson

2-Sidibé

24-Raggi

8-Moutinho

14-Bakayoko

10-Silva

7-Dirar

29-Mbappé

9-Falcao pic.twitter.com/I6rJorLSno — AS MONACO

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League zwischen Juventus Turin und der AS Monaco. Reicht der alten Dame der 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel für den Einzug ins Endspiel? Sie erfahren es am Dienstagabend ab 20.45 Uhr.

Juventus Turin - AS Monaco: Vorbericht

Juventus Turin steht gegen Monaco vor dem erneuten Einzug ins Finale der UEFA Champions League. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel muss die alte Dame nur noch eine Hürde auf dem Weg nach Cardiff nehmen. In der walisischen Hauptstadt findet bekanntlich am 3. Juni das Endspiel der Königsklasse statt.

Speziell für Torwart-Legende Gianluigi Buffon könnte es ein ganz besonderer Abend werden. Übersteht der 39-Jährige auch das Rückspiel unbeschadet, dürfte er in dreieinhalb Wochen ein drittes Mal um den begehrten Henkelpott spielen. „Das wäre das Größte nach einer schwierigen Reise“, sagte Buffon uefa.com. Zweimal stand er schon im Finale: 2015 verlor er in Berlin gegen den FC Barcelona (1:3), 2003 unterlag er dem AC Mailand im Elfmeterschießen.

Im Hinspiel im Fürstentum, das Turin dank eines Doppelpacks von 90-Millionen-Mann Gonzalo Higuaín gewann, glänzte Buffon mit sechs Paraden. Dass Juventus sich gegen die Himmelstürmer aus Monaco, dem gefährlichsten Sturm Europas mit Jungstar Kylian Mbappé, schadlos hielt, lag aber auch an Buffos Vorderleuten. Mit seinen Abwehrspielern Andrea Barzagli (36), Leonardo Bonucci (30) und Giorgio Chiellini (32) bildet er ein fast unüberwindbares Bollwerk, das in der Champions League seit nunmehr 621 Minuten ohne Gegentor ist.

Großen Anteil daran hat allerdings auch der deutsche Nationalspieler Sami Khedira. Der defensive Mittelfeldspieler ist in seiner zweiten Saison bei den „Bianconeri“ nicht mehr aus der Startformation von Trainer Massimiliano Allegri wegzudenken und wird auch am Dienstag nach seiner Gelb-Sperre wieder von Beginn an auflaufen.

Anstoß im Juventus Stadium, in dem rund 41.500 Zuschauer Platz finden, ist um 20.45 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker!

So könnten die beiden Mannschaften auflaufen:

Juventus Turin: Buffon - Bonucci, Barzagli, Chiellini - Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro - Dybala, Mandzukic - Higuain

AS Monaco: Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé - Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar - Mbappé, Falcao

