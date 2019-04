Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da! FC Liverpool mit großer Überraschung

Am letzten Tag der Viertelfinals in der Champions League tritt der FC Liverpool beim FC Porto an und Manchester City bekommt es mit Tottenham Hotspur zu tun. Die Partien jetzt in der Live-Ticker-Konferenz.

Die abschließenden Partien im Viertelfinale der Champions League lauten FC Porto gegen FC Liverpool und Manchester City gegen Tottenham Hotspur.



In den Hinspielen vor einer Woche bezwang Liverpool den FC Porto mit 2:0, die Spurs ManCity mit 1:0.

Anpfiff der Partien ist jeweils um 21 Uhr deutscher Zeit.

In den Dienstagsspielen lösten der FC Barcelona und Ajax Amsterdam die ersten Halbfinal-Tickets.

FC Porto - FC Liverpool -:- (-:-) Manchester City - Tottenham Hotspur -:- (-:-)

20.35 Uhr: Wie sieht es heute aus deutscher Sicht aus? Überraschend ist, dass Leroy Sané neuerlich nicht von Beginn an ran darf. Teamkollege Ilkay Gündogan darf bei Manchester City hingegen wie gewohnt als Abräumer im Mittelfeld fungieren. Mit dem Ex-Schalker Joel Matip steht ein Deutsch-Kameruner in der Startformation beim FC Liverpool.

20.27 Uhr: Auch der „Battle of Britain“ elektrisiert den Fußball-Kontinent (und darüber hinaus Fans in aller Welt). Tottenham muss bekanntermaßen auf Sturmstar Harry Kane verzichten. Für die Tore soll im Duell gegen die favorisierten „Citizens“ das Offensiv-Trio Moura, Alli und Son sorgen. Besonders Moura ist gut in Form und konnte zuletzt in der Premier League drei Tore in einem Spiel erzielen.

Throwing it back to a dramatic first leg at home last week... #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/jcAdK22pnz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17. April 2019

20.10 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Jürgen Klopp präsentiert Überraschendes und beordert statt Roberto Firmino den Ex-Wolfsburger Origi in die Startelf. Dem Stammstürmer mit der „9“ bleibt somit erstmal der Platz auf der Bank. Was zu dieser personellen Maßnahme geführt hat, wird in einem Tweet der „Reds“ erläutert. Laut dem Coach besitzt der Belgier derzeit eine gute Form und „Freshness“.

Jürgen Klopp has explained why Divock Origi replaces Roberto Firmino in our starting XI against @FCPorto tonight.#UCL #PORLIV — Liverpool FC (@LFC) 17. April 2019

+++ Schon vor den Anpfiffen der beiden Spiele stehen die Halbfinalgegner fest. Der Sieger des englischen Duells zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur bekommt es mit Ajax Amsterdam zu tun. Auf den FC Porto oder den FC Liverpool wartet der FC Barcelona.

Aufstellung: FC Porto – FC Liverpool

FC Porto: Casillas - Eder Militao, Pepe, Felipe, Alex Telles - Danilo Pereira - Otavio, Herrera - Corona, Brahimi - Marega FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - Wijnaldum, Milner - M. Salah, Origi, S. Mané

Aufstellung: Manchester City – Tottenham Hotspur

Manchester City: Ederson - Mendy, Laporte, Kompany, Walker - Gündogan - David Silva, De Bruyne - Bernardo Silva, Sterling - Agüero Tottenham Hotspur: Loris - Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier - Wanyama, Sissoko - Eriksen - Moura, Alli - Son

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ticker-Konferenz der letzten beiden Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League. Anstoß in Porto sowie Manchester ist um 21 Uhr.

Liverpool im Vorteil – ManCity muss sich strecken - Live-Ticker

Im Hinspiel an der Anfield Road ist der FC Liverpool seiner Favoritenrolle gegen den FC Porto gerecht geworden und schoss früh ein 2:0 heraus. Nach den verlorenen Endspielen in der Europa League 2016/2017 und in der Champions League 2017/2018, peilen die „Reds“ ihr dritten europäisches Finale nacheinander an. Allerdings verlor das Team von Jürgen Klopp in der Gruppenphase alle Auswärtsspiele, im Achtelfinale gelang immerhin ein 3:1 in München. Die Portugiesen kamen in der Königsklasse zuletzt beim Titelgewinn 2003/2004 über die Runde der besten acht Mannschaften hinaus.

Manchester City peilt im englischen Duell mit Tottenham Hotspur den zweiten Einzug ins Halbfinale der Champions League nach 2015/2016 an. Vor einem Jahr war der FC Liverpool, mit denen sich die „Skyblues“ in der Premier League ein spannendes Titelrennen liefern, im Viertelfinale Endstation. Die „Spurs“ mussten das 1:0 im Hinspiel teuer bezahlen: Torjäger Harry Kane zog sich eine schwere Bänderverletzung im linken Knöchel zu und wird in dieser Saison womöglich nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Dele Alli erlitt in der Partie einen Handbruch - um seinen Einsatz in Manchester wird in London gebangt.

