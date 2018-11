Champions League im Live-Ticker: Atlético Madrid empfängt Borussia Dortmund, FC Schalke 04 trifft zu Hause auf Galatasaray Istanbul. Hier gibt es die deutsche Konferenz.

Am Dienstag (06.11.2018) steigt der vierte Vorrundenspieltag der Gruppenphase der Champions League.

Nach dem 4:0-Heimerfolg über Atlético Madrid muss Borussia Dortmund nun zu den Spaniern reisen. Können sie auch auswärts siegen?

Schalke 04 kam bei Galatasaray Istanbul nicht über ein Remis hinaus. Vor heimischer Kulisse soll nun ein Sieg über die Türken her.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergeb 21.00 Uhr A Atlético Madrid - Borussia Dortmund -:- (-:-) 21.00 Uhr E FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom vierten Spieltag der Champions League! Wir berichten an dieser Stelle von den beiden Dienstagsspielen der deutschen Vertreter in der Konferenz, Sie verpassen also nichts. Borussia Dortmund tritt beim spanischen Spitzenteam Atlético Madrid an, der FC Schalke 04 empfängt in der heimischen Arena Galatasaray Istanbul. Diese Duelle gab es bereits vor zwei Wochen mit umgekehrtem Heimrecht statt, die Spielverläufe können Sie in unserem damaligen Ticker nachlesen.

Gruppe A der Champions League: Borussia Dortmund auf Kurs

Drei Spiele, drei Siege, 8:0 Tore - besser kann man nicht in die Champions League starten. Borussia Dortmund hat in der attraktiven Gruppe A nun beste Karten für das Achtelfinal-Ticket. Bei einem Sieg bei Atlético Madrid (sechs Punkte) und einem gleichzeitigen Remis zwischen Monaco und Brügge (jeweils ein Zähler) wäre der BVB bereits für die nächste Runde qualifiziert. Ob sich der 4:0-Erfolg auch auswärts für den BVB wiederholen lässt, ist allerdings fraglich. Die deutschen Fans wären sicher mit jedem Dreier zufrieden. Übrigens: Im Stadion Wanda Metropolitano von Atlético findet am 1. Juni 2019 das Finale der Königsklasse statt. Wa.de* berichtet hier im speziellen BVB-Ticker vom Match bei Atlético.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Borussia Dortmund 3 3 0 0 8:0 +8 9 2. Atlético Madrid 3 2 0 1 5:6 −1 6 3. FC Brügge 3 0 1 2 2:5 −3 1 4. AS Monaco 3 0 1 2 2:6 −4 1

Gruppe D der Champions League: Schalke 04 mit Chance zu großem Schritt

Deutlich weniger eindeutig ist die Lage in der Gruppe E beim FC Schalke 04, der aktuell mit zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Porto auf Rang zwei liegt. Mit einem Heimsieg über Galatasaray Istanbul würden die Gelsenkirchener nicht nur die Türken auf Abstand halten, sondern auch an den Portugiesen dran bleiben und die Chance auf dem Gruppensieg wahren. Bei einer Niederlage wäre das Achtelfinale allerdings gefährdet. Auch von diesem Spiel berichtet wa.de* ausführlich, hier geht es zum S04-Ticker.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. FC Porto 3 2 1 0 5:2 +3 7 2. FC Schalke 04 3 1 2 0 2:1 +1 5 3. Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 3:1 +2 4 4. Lokomotive Moskau 3 0 0 3 1:7 −6 0

