Champions-League-Auslosung: FC Bayern, BVB und Leipzig drohen Hammer-Gegner

Am Montag werden im schweizerischen Nyon die CL-Achtelfinals ausgelost.

Die Achtelfinals der Champions League im Überblick

Nyon - Von den vier Bundesligateams, die in der Champions League an den Start gegangen sind, sind drei in die nächste Runde eingezogen: der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Lediglich Bayer Leverkusen hat die Gruppenphase nicht überstanden.

Am Montag, 16. Dezember, werden jetzt die Partien fürs Champions-League-Achtelfinale ausgelost. Um 12 Uhr beginnt die Ziehung im schweizerischen Nyon. Der FC Bayern hat in der Gruppe B alle sechs Spiele gewonnen und damit als siebtes Team in der Historie der Champions League die perfekte Vorrunde gespielt. Trotzdem droht dem deutschen Rekordmeister in der K.o.-Phase ein Hammer-Los: zum Beispiel der FC Chelsea oder Real Madrid.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern München droht ein Hammer-Gegner im Achtelfinale

Die Königlichen zogen in Gruppe A gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren. Damit müssen sie den Regeln entsprechend im Achtelfinale gegen einen Erstplatzierten ran. Das Los könnte allerdings auch RB Leipzig treffen, das die Gruppe C für sich entschied.

Und auch der FC Chelseaund Atletico Madrid haben die Gruppenphase als Zweiter verlassen und kommen damit für die beiden deutschen Mannschaften als Gegner infrage. Klar ist vorab: Zu nationalen Duellen darf es im Achtelfinale noch nicht kommen.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Borussia Dortmund bekommt es in jedem Fall mit einem Top-Team zu tun

Den Bayern wäre Atalanta Bergamo, die der große Außenseiter im Achtelfinale sind, sicher ohnehin lieber. Alternativ gehört wohl auch Olympique Lyon nicht zu den aller stärksten Gegnern. Bei acht Begegnungen steht die Quote des FCB aktuell bei vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Der BVB muss als Gruppenzweiter dagegen mit allem rechnen: Barca, PSG, Liverpool, Manchester City oder Juventus Turin. Für die Borussen wäre wohl der FC Valencia das leichteste Los. Die Spanier ließen in Gruppe H aber immerhin Chelsea und Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam hinter sich.

Auf die deutschen Teams wartet im Achtelfinale also eine harte Prüfung. Das bayerische Star-Ensemble hat trotz der fehlerlosen Gruppenphase mit internen Querelen zu kämpfen. Außerdem gibt es Gerüchte rund um Pep Guardiola und ein brasilianisches Sturm-Juwel.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Achtelfinal-Termine und Teilnehmer

Achtelfinal-Hinspiele: 18./19. Februar - 25./26. Februar

Achtelfinal-Rückspiele: 10./11. März - 17./18. Februar