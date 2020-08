Champions League im Live-Ticker: Aus für zwei Topfavoriten? Hiobsbotschaft für Real Madrid vor City-Duell

Zeit für die Champions League! Wir begleiten die Freitagsspiele Manchester City gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Olympique Lyon im Live-Ticker.

Die Champions League* geht nach 149 Tagen Pause mit den Achtelfinal-Rückspielen weiter.

droht nach Hinspielniederlagen schon im Achtelfinale das Aus. Alle wichtigen Infos zu den Spielen in der Champions League finden Sie in unserem Live-Ticker.

Manchester - Die Champions League* geht endlich wieder weiter. 149 Tage mussten die Fans aufgrund der Corona-Unterbrechung warten. In den noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen sind am Freitagabend (21 Uhr) direkt vier Topteams aus England, Spanien, Italien und Frankreich im Einsatz. Zwei Mitfavoriten auf den Henkelpott droht dabei der frühe Knockout.

Champions League im Live-Ticker: Real Madrid steht vor dem Aus, Ramos gesperrt

Real Madrid bekommt es im Achtelfinal-Rückspiel mit Manchester City zu tun. Die Königlichen müssen auf der Insel ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen und das ohne ihren Rot-gesperrten Kapitän Sergio Ramos. Der 34-jährige Routinier hat sein Team erst Mitte Juli mit elf Ligatoren zum spanischen Meistertitel geführt, auch in der Königsklasse war der Innenverteidiger in dieser Saison schon zweimal erfolgreich. Unvergesslich bleibt sein Treffer im Champions-League-Finale 2014 in Lissabon* zum 1:1 gegen Atletico Madrid in der Nachspielzeit, der den Weg zum Titel ebnete (4:1 n.V.) und eine beispiellos erfolgreiche Ära bei Real einläutete. Nach Lissabon, wo in diesem Jahr das Finalturnier der Champions League* stattfinden soll, würde die Elf von Zinedine Zidane nur zu gerne zurückkehren.

Im 24-köpfigen Aufgebot von Zidane fehlen Skandal-Profi Gareth Bale, Ex-FCB-Star James Rodriguez und der positiv auf Corona getestete Mariano Diaz. Nominiert wurde dagegen Ramos, der Anführer der Blancos ist eben auch außerhalb des Platzes unverzichtbar.

Champions League im Live-Ticker: Manchester City auf der Jagd nach dem Henkelpott

Manchester City jagt seit Jahren vergeblich dem großen Ziel, dem Gewinn der Königsklasse hinterher. Auch mit Pep Guardiola, der seit vier Jahren im Klub ist, blieb der große Wurf verwehrt. Der Ex-Bayern-Trainer steht unter Druck, nach zwei Meistertiteln in Folge musste er in dieser Saison Liverpool den Vortritt lassen. Lediglich der Ligapokal sprang heraus, im FA-Cup-Halbfinale Mitte Juli setzte es ein bitteres 0:2 gegen Arsenal. Immerhin schossen sich die Citizens zuletzt mit neun Toren gegen die beiden Premier-League-Absteiger Watford und Norwich warm.

Für Erleichterung dürfte bei den Skyblues auch der Freispruch im Finanzskandal* gesorgt haben, die Guardiola-Elf darf auch in den kommenden Jahren im Europapokal antreten. Für Wirbel sorgte auch die Transfer-Saga um Leroy Sane*, der schließlich zum FC Bayern wechseln durfte.

Champions League im Live-Ticker: Zwei deutsche Nationalspieler und Schiedsrichter sind dabei

Beim Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Real Madrid kommt es auch zum direkten Duell der beiden deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Toni Kroos. Gündogan strebt seinen ersten Titel in der Königsklasse an, Kroos kann schon deren vier vorweisen. Der Ex-Bayern-Spieler, der 2013 mit dem FCB zum ersten Mal den Henkelpott gewann, gab jetzt zu seinen Ex-Klub angelogen zu haben*.

Beide Partien am Freitagabend werden übrigens von deutschen Schiedsrichtern geleitet. Der Münchner Dr. Felix Brych pfeift das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid, sein Namensvetter Felix Zwayer leitet die Partie zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon.

Champions League im Live-Ticker: Die Alte Dame unter Zugzwang

Juventus Turin steht wie Real Madrid vor einem frühen Ausscheiden in der Königsklasse. Die Alte Dame leistete sich vor der Corona-Pause ein 0:1 bei Olympique Lyon und muss nun liefern. Mit dem neunten Scudetto in Folge im Rücken gehen die Italiener dennoch als Favorit ins Rückspiel. Für die Tore soll natürlich wieder einmal Cristiano Ronaldo, der sich kürzlich zur Belohnung für den Meistertitel ein extrem teures Hypercar gegönnt hat, sorgen. Nicht dabei sein werden Ex-Bayern-Flügelflitzer Douglas Costa und Ex-Nationalspieler Sami Khedira, die beide an den Adduktoren verletzt sind.

Olympique Lyon muss ohne den Hinspiel-Torschützen Lucas Tousart auskommen, der Mittelfeldspieler wechselte in die Bundesliga zu Hertha BSC. Den Franzosen fehlt die Wettkampfpraxis, das letzte Ligaspiel fand vor der Corona-Pause Anfang März statt. Einzig im Ligapokal-Finale gegen Paris Saint-Germain Ende Juli konnte sich OL beweisen und scheiterte nach 120 torlosen Minuten erst im Elfmeterschießen an der Tuchel-Elf. (ck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks