Live-Ticker: Halbzeit, 2:0 für Monaco, BVB muss sich steigern

Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) und Fabinho (AS Monaco).

Monaco - Für Borussia Dortmund geht es heute Abend um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Hier können Sie das Spiel gegen den AS Monaco im Live-Ticker verfolgen.

Der deutsche Vizemeister steht im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League am Mittwoch beim AS Monaco vor einer kniffligen Aufgabe. Neben der 2:3-Heimniederlage vor einer Woche spielt wohl auch der Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus der Schwarz-Gelben spielt in den Köpfen der BVB-Profis noch eine große Rolle.

Doch trotz der schlimmen Ereignisse von vergangener Woche gibt es Grund zur Hoffnung. Flügelflitzer Marco Reus feierte am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt sein Comeback und steuerte dabei einen Treffer zum 3:1-Erfolg der Borussia bei. Und auch der angeschlagene Sven Bender trat die Reise ins Fürstentum an. „Wir sind keine Träumer. Wir wissen, dass die Chance klein ist - aber es gibt eine“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

sk/dpa