Leipzig bejubelt erstmaligen Einzug ins Achtelfinale -BVB ohne Chance in Barcelona

Champions League, 5. Spieltag

+ © dpa / Jan Woitas RB Leipzig jubelt, weil man erstmals ins Achtelfinale eingezogen ist. © dpa / Jan Woitas

Borussia Dortmund bekam in Barcelona eine Lehrstunde von Lionel Messi und muss um den Einzug ins Achtelfinale bangen. RB Leipzig erkämpfte sich dagegen in der Nachspielzeit seine Premiere in der K.o.-Runde.