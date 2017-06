Confed Cup: Darum war das Stadion so leer

Auftritt vor einem halb leeren Stadion: Die deutsche Mannschaft am Montag in Sotschi vor dem Spiel gegen Australien.

Geisterkulisse beim Auftaktspiel von Deutschland beim Confed Cup 2017. Darum war das Stadion in Sotschi so leer.

Wenn es überhaupt noch einen Beweis brauchte, dass der Confed Cup vielen Fußball-Fans ziemlich am Allerwertesten vorbeigeht ist, dann bekamen die TV-Zuschauer diesen am Montag unübersehbar präsentiert: Beim Match Deutschland gegen Australien in Sotschi spielten die Mannschaften in einem halb vollen Stadion. 47.659 Zuschauer passen eigentlich ins Olympiastadion. Letztlich verirrten sich beim ersten Auftritt des Weltmeisters bei der Mini-WM nur 28.605 Menschen in die Arena.

Wie die

Bild

-Zeitung (Dienstagausgabe) berichtet, gab es nicht besonders viel Fan-Unterstützung für die DFB-Elf: Lediglich 170 (!) deutsche Fans saßen am Montagnachmittag im Olympiastadion. Drei der DFB-Fans hatten ihren Block auf der Tribüne praktisch für sich alleine. Fangesänge hörte man auch keine. Es reichte trotzdem

zu einem 3:2-Sieg für Deutschland

.

Nach Informationen der Boulevardzeitung wurden sogar noch russische Volunteers ins Stadion geschickt, um die Ränge wenigstens etwas zu füllen. Offensichtlich waren dem russischen Fußballverband die vielen, vielen leeren Plätze ziemlich peinlich.

Confed Cup 2017: Bislang kein einziges Stadion annähernd ausverkauft

Sogar die russischen Fans haben nur wenig Bock auf den Confed Cup. Den Auftaktsieg von Russland im Krestowski-Stadion (Fassungsvermögen: 68.134) von St. Petersburg gegen Neuseeland (2:0) verfolgten gerade einmal 50.251 Zuschauer.

Auch Weltfußballer Ronaldo konnte die Fans nicht mobilisieren: Den ersten Auftritt von Europameister Portugal gegen Mexiko (2:2) in Kasan sahen 34.372 Besucher (45.015 passen eigentlich ins Stadion). Beim 2:0-Sieg von Chile gegen Kamerun zog es 33.492 Zuschauer in die Moskauer Otkrytije Arena (Fassungsvermögen: 42.000).



Confed Cup 2017: TV-Übertragung und Spielplan

Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie alle Übertragungen beim Confed Cup live im TV und im Livestream sehen können. Außerdem bieten wir einen Spielplan zum Confed Cup 2017.



fro