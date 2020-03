Coronavirus: Dieser Hertha-Star wurde positiv getestet - er küsste einen Berliner Kollegen noch auf die Backe 

Der deutsche Profifußball hat die nächsten bestätigten Fälle von Coronavirus. Ein Spieler von Hertha BSC wurde positiv auf Corona getestet. Außerdem ist ein Weltmeister an Covid-19 erkrankt. Ein Überblick über die infizierten Spieler.

Das Coronavirus hält den europäischen Fußball auf Trab.

Bei zahlreichen Profiklubs sind Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet.

Mittlerweile sind mehrere Bundesliga-Spieler angesteckt - Hertha BSC muss unter Quarantäne.

Corona-Fälle in Deutschland Corona-Fälle international Timo Hübers (Hannover 96) Daniele Rugani (Juventus Turin) Jannes Horn (Hannover 96) Mikel Arteta (Trainer FC Arsenal) Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) Luca Kilian (SC Paderborn) Albin Ekdal (Sampdoria Genua) Stefan Thesker (Holstein Kiel) Omar Colley (Sampdoria Genua) Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC, nicht bestätigt) Antonio La Gumina (Sampdoria Genua) Tobias Mißner (SV Wehen Wiesbaden) Morten Thorsby (Sampdoria Genua) Manolo Gabbiadini (Sampdoria Genua) Dusan Vlahovic (AC Florenz) Patrick Cutrone (AC Florenz) German Pezzella (AC Florenz) Ezequiel Garay (FC Valencia) Jonathas (FC Elche) Blaise Matuidi (Juventus Turin) Mattia Zaccagni (Hellas Verona) Update vom 18. März, 11.23 Uhr: Das Coronavirus hat die Bundesliga erreicht. Bei dem bei Hertha BSC infizierten Spieler handelt es sich Maximilian Mittelstädt (siehe Update vom 17. März). Das Coronavirus hat die Bundesliga erreicht. Bei dem beiinfizierten Spieler handelt es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um den U-21-Nationalspieler(siehe Update vom 17. März).

Unterdessen gibt es auch im internationalen Fußball neue Corona-Fälle. Die Serie A vermeldte gleich zwei infizierte Profis. Neben Hellas Veronas Verteidiger Mattia Zaccagni ist auch Juve-Star Blaise Matuidi positiv getestet worden. Für Juve ist es nach der Diagnose des Weltmeisters bereits der zweite Corona-Fall, schon Daniele Rugani hatte sich infiziert. Danach hatte der Klub 121 Personen - darunter Spieler, Trainer und Betreuer - in häusliche Quarantäne versetzt.

Derweil gibt es in China den ersten infizierten Profi-Fußballer. Wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten, habe sich ein 30 Jahre alter brasilianischer Profi mit dem Virus infiziert. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Dorielton, einem Angreifer des Zweitligisten Meizhou Hakka. Über den Gesundheitszustand des Stürmers, der sich in einem Krankenhaus nahe Guangzhou befinden soll, ist nichts bekannt.

Coronavirus in Deutschland: Spieler von Hertha BSC und Wehen Wiesbaden infiziert

Update von 15.10 Uhr: Aus der Zweiten Liga wurde ein weiterer Spieler mit Coronavirus vermeldet: Hierbei handelt es sich um Tobias Mißner vom Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden, der positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden ist.

Der Außenverteidiger habe sich wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund angesteckt und befinde sich dort in häuslicher Quarantäne, teilte der Verein mit. „In meiner Familie gab es bereits mehrere positive Fälle. Mir geht es aber gut, ich bin symptomfrei“, wird der 20-Jährige in einer Mitteilung des Tabellen-16. vom Dienstag zitiert. „Jetzt gilt es, die Quarantäne entsprechend den Vorgaben durchzuziehen.“

Der Verein reagierte umgehend und ordnete für die Mannschaft und das komplette Funktionsteam vorsorglich ebenfalls eine häusliche Quarantäne an. Die Spieler wurden mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet.

Coronavirus in der Bundesliga: Hertha BSC unter Quarantäne gestellt

Erstmeldung vom 17. März: Es gibt den zweiten Fall eines Spielers aus der Bundesliga*, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Hierbei handelt es sich um einen Profi von Hertha BSC. Das teilte der Hauptstadtklub am Dienstag mit, ohne allerdings den Namen des betroffenen Spielers zu nennen.

Laut Bild-Informationen soll es sich bei dem Betroffenen um Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt handeln. Der 22-Jährige kam in dieser Saison in 21 Bundesligaspielen zum Einsatz, in denen er ein Treffer erzielte und drei Tore vorbereitete.

+ Maximilian Mittelstädt (r.) von Hertha BSC soll sich mit dem Coronavirus infiziert haben. © dpa / Soeren Stache

Als Folge müssen sich sowohl Trainer, wie auch die Mannschaft und das Funktionsteam der Berliner in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Zuvor war Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt“, sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz zu der jüngsten Entwicklung.

Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohe pic.twitter.com/uyQgKoFwvp — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020

Mannschaftsarzt Dr. Uli Schleicher berichtete, der Spieler habe „über die üblichen Symptome geklagt und wir haben ihn dann umgehend von der Gruppe getrennt. Ein Test hat dann ein positives Ergebnis auf das Virus hervorgebracht.“ Man werde „jetzt beobachten“, so Schleicher, „ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig.“

Corona-Fall bei Hertha BSC - auch Ex-Profi positiv getestet

Einen Tag bevor Hertha BSC verkündete, dass sich ein unter Vertrag stehender Profi mit der Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt hat, wurde bekannt, dass der frühere Berliner Marko Pantelic sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert hat. Der frühere Stürmer und jetzige Vizepräsident des serbischen Fußballverbandes wurde unter Quarantäne gestellt und befindet sich in seinem Haus in Belgrad.

Toni Kroos und seine Teamkollegen von Real Madrid befinden sich ebenfalls unter Quarantäne. Wie es dem DFB-Star dort ergeht, hat er nun im TV verraten.

