Chelsea siegt weiter - Manchester gewinnt dank Ibra

Meister Leicester rettet Punkt

London - Tabellenführer FC Chelsea hat seine Erfolgsserie in der Premier League fortgesetzt. Bei Crystal Palace gewannen die Londoner am Samstag 1:0 (1:0). Torschütze war in der 43. Minute erneut Stürmer Diego Costa.

Durch den Sieg haben die Blues nun 43 Punkte und bauten in der englischen Fußball-Meisterschaft ihren Vorsprung auf die Verfolger FC Liverpool und FC Arsenal vorübergehend auf neun Punkte aus. Der Erfolg im Selhurst Park war für den FC Chelsea bereits der elfte Sieg in Serie. Damit hat das Team des italienischen Trainers Antonio Conte den clubeigenen Rekord egalisiert, der zwischen April und September 2009 - allerdings über zwei Spielzeiten - aufgestellt wurde.

Meister Leicester City mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Robert Huth rettet in Unterzahl bei Stoke City spät ein 2:2 (0:2). Leonardo Ulloa (74.) und Daniel Amartey (88.) trafen für die Foxes, bei denen Stürmer Jamie Vardy schon nach 28 Minuten für ein Foul am Ex-Hannoveraner Mame Diouf die Rote Karte gesehen hatte. Bojan Krkic (39./Foulelfmeter) und Joe Allen (45.+3) hatten die Tore für Stoke erzielt. Leicester, das in der Liga nun seit elf Auswärtsspielen sieglos ist, stand in der Tabelle zunächst nur auf Platz 15.

Manchester United siegt dank Ibrahimovic

Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat Manchester United den dritten Liga-Sieg innerhalb einer Woche gesichert. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann dank eines Doppelpacks des Schwedens (5./56. Minute) am Samstag mit 2:0 (1:0) bei West Bromwich Albion. Drei Siege in Serie waren der Mannschaft von Trainer José Mourinho zuletzt im August gelungen.

Der deutsche Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, der am Mittwoch beim 2:1 gegen Crystal Palace auf der Bank saß, aber nicht eingewechselt wurde, stand im Spiel gegen West Brom nicht im Kader. Der ehemalige Dortmunder Stürmer Henrich Mchitarjan fehlte verletzungsbedingt. In der Premier-League-Tabelle zog Manchester als Sechster mit 30 Punkten vorläufig mit Tottenham Hotspur (Platz fünf) gleich, das erst am Sonntag den FC Burnley empfing.

dpa