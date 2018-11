Pikante Details enthüllt: Ronaldo wäre 2017 fast bei diesem Klub gelandet

Was wäre wenn, ja wenn Cristiano Ronaldo schon 2017 gewechselt wäre? Ein Interessent aus der Serie A hatte sich schwer ins Zeug gelegt.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, geboren am 05.02.1985, ist fünfmaliger Weltfußballer des Jahres und spielt seit Sommer 2018 bei Juventus Turin (Vertrag bis 2022).

Zuvor trug Cristiano Ronaldo die Trikots von Sporting Lissabon, Manchester United und Real Madrid, seine Wechsel erlösten insgesamt eine Transfersumme von 230 Millionen Euro.

Cristiano Ronaldo gilt neben Lionel Messi vom FC Barcelona als bester Fußballer der Welt.

Fast wäre Cristiano Ronaldo 2017 zum AC Mailand gewechselt.

Cristiano Ronaldo: Fast wäre er 2017 bei diesem Klub gelandet

News vom 21. November 2018: Der Wechsel im Sommer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin sorgte für einen Paukenschlag und schockte die Fans von Real Madrid. Dabei wäre CR7 schon ein Jahr zuvor fast in der Serie A gelandet. Der Interessent: der AC Mailand. Doch wie kam es dazu und warum scheiterte der Wechsel letzten Endes?

Im Interview mit der Wirtschaftszeitung Il Sore 24 Ore verriet der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Mailänder ,Marco Fassone, dass Ronaldo 2017 auf der Liste der „Rossoneri“ stand. So habe der damalige Präsident des Vereins, Yonghong Li, versucht, den fünfmaligen Weltfußballer zu verpflichten. „Er wollte Cristiano im Team haben. Er dachte, das würde den chinesischen Markt massiv zu unseren Gunsten beeinflussen”, erzählt Fassone.

Wie mittlerweile bekannt ist, wollte der Portugiese schon 2017 Real Madrid verlassen. So wurde ein Treffen mit Ronaldos Berater Jorge Mendes arrangiert. „Wir wollten nicht nur die Verfügbarkeit des Spielers prüfen, sondern auch den Preis. Nach dem Gespräch überzeugte ich den Präsidenten, seinen Traum aufzugeben. Ronaldo war einfach zu teuer“, verrät der frühere Milan-Boss.

Das Ende ist bekannt. Ronaldo blieb ein weiteres Jahr in Madrid, gewann dort zum dritten Mal in Folge die Champions League und wechselte in diesem Sommer für knapp 110 Millionen Euro Ablöse zur „alten Dame“ nach Turin.

Cristiano Ronaldo: Selfie mit Youngster und pikantem Detail im Hintergrund

News vom 16. November 2018: Der Youngster wollte nur fix ein Foto mit Cristiano Ronaldo machen und sorgte damit für den absoluten Lacher am Rande der Partie des AC Mailand gegen Juventus Turin. Der Serienmeister hatte das Gastspiel im Mailänder San-Siro-Stadion am Sonntag durch Tore von Mario Mandzukic und eben Cristiano Ronaldo mit 2:0 für sich entschieden, was dem jungen Milan-Kicker Raoul Bellanova (saß 90 Minuten auf der Bank) nicht geschmeckt haben dürfte. Doch er wollte wenigstens ein Foto mit dem großen Superstar ergattern, also erschien er nach der Partie in der Juve-Kabine, wo Ronaldo ihm den Wunsch erfüllte.

Voller Stolz postete der 18-jährige Bellanova das Foto direkt auf seiner Instagram-Seite, ohne es vorher genauestens zu prüfen. Das wäre aber sinnvoll gewesen, denn im Hintergrund schlendert Ronaldos Teamkollege Giorgio Chiellini durchs Bild - komplett unverhüllt.

Video: Ronaldo mal nicht im Rampenlicht

Cristiano Ronaldo: Chiellini-Panne verschwindet von Instagram

Eine Panne, die schnell die Runde machte und auf die Raoul Bellanova reagieren musste. Er löschte seine Trophäe von seiner Instagram-Seite und entschuldigte sich dort öffentlich: „Es tut mir zutiefst leid, was in den Sozialen Medien herausgekommen ist. Ich entschuldige mich vor allem bei Giorgio Chiellini.“

Cristiano Ronaldo und Chiellini mit Juventus Turin treffen in dieser Saison noch zweimal auf den AC Mailand mit Raoul Bellanova: Am 19. Januar 2019 in der Supercoppa Italiana und am 7. April 2019 im Rückspiel in der Liga.

Cristiano Ronaldo zahlt Megasumme für zwei Flaschen Wein in 15 Minuten

News vom 15. November 2018: Im Wein liegt Wahrheit: Im Falle von Cristiano Ronaldo bedeutet dies unter anderem, dass der fünfmalige Weltfußballer wahrhaftig über jede Menge Geld verfügt. Laut dem englischen Massenblatt The Sun hat der 33 Jahre alte Portugiese bei einem Abstecher in das Londoner Edel-Restaurant "Scott's" 31.000 Euro für zwei Flaschen Wein ausgegeben.

Die erste Flasche, ein "Richebourg Grand Cru", kostete demnach 20.000 Euro. Der Wein gilt als teuerster der Welt. Für die zweite Flasche, ein "Pomerol Petrus 1982", bezahlte der Superstar vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin 11.000 Euro.

Ronaldo feierte angeblich mit seiner Familie den Geburtstag seiner Tochter und machte dabei eine Ausnahme von seiner Alkohol-Abstinenz. Zuvor war Ronaldo beim Saisonfinale der Tennisprofis gesichtet worden - vollkommen nüchtern.

nc