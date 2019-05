Erinnerungen an legendäres Spiel: Lilien-Traditionself kickt gegen Real Madrid

Zur Lilien-Traditionself in Madrid gehörten der Hergershäuser Jörg Gunkelmann (stehend, Fünfter von links) und der Münsterer Helmut „Bubu“ Koch (stehend, Vierter von rechts). Gunkelmann (kleines Bild, links) coacht Kickers Hergershausen und wechselt sich zur Not auch selbst ein. Foto: p/jd

Mit anderen Ex-Größen der Lilien flog Jörg Gunkelmann nach Spanien und trat in der Hauptstadt zum Freundschaftsspiel gegen die Traditionself von Real Madrid an.

Hergershausen – Nein, sagt Jörg Gunkelmann, allzu oft schaffe er es nicht mehr, bei Spielen oder Turnieren für die Traditionsmannschaft des SV Darmstadt 98 aufzulaufen. Diese Reise ließ sich der 41-Jährige aus Hergershausen jedoch nicht entgehen: Mit anderen Ex-Größen der Lilien flog er nach Spanien und trat in der Hauptstadt zum Freundschaftsspiel gegen die Traditionself von Real Madrid an.

Eins vorweg: Während die „Königlichen“ jeder Fußball-Fan kennt, sind die Darmstädter aus Sicht der Madrilenen nur ein ganz kleines Licht. Bei den Traditionsmannschaften, die aus ehemaligen Spielern des mehrfachen Champions-League-Siegers beziehungsweise des deutschen Zweitligisten bestehen, begegneten sie sich aber auf Augenhöhe. Der Vergleich auf einem der vielen Plätze des einer Fußball-Traumfabrik ähnelnden, 120 Hektar großen Trainingsgeländes von Real, endete nach einer Spielzeit von zweimal 30 Minuten 2:2. Für die Südhessen trafen Nico Beigang und Elton da Costa, der die Lilien 2014 beim „Wunder von Bielefeld“ durch ein Traumtor in der Nachspielzeit der Verlängerung in die 2. Bundesliga geschossen hatte.

Auch Gunkelmann, der früher in Sickenhofen wohnte, heute in Hergershausen lebt und dort auch das B-Liga-Team des SV Kickers trainiert, kam in Madrid zum Einsatz. Seine aktive Zeit, die er beim TSV Langstadt, Hassia Dieburg und in Hergershausen – wo er sich selbst nur noch im Falle extremer Personalnot aufstellt – ausklingen ließ, ist zwar noch nicht lange her; die Phase, in der Gunkelmann als Verteidiger weit oben reinschnupperte, indes schon.

18 Regionalliga-Spiele für den SV Darmstadt 98

Zwischen 1995 und 1997 absolvierte er 18 Regionalliga-Spiele für den SV Darmstadt 98. Damals war die Regionalliga noch die dritthöchste Klasse. Sein einziges Tor auf dieser Ebene erzielte Gunkelmann gegen die längst von der Bildfläche verschwundene Spvgg. Ludwigsburg.

Auch in Madrid waren einige Wegbegleiter aus der Mitte der 90er Jahre mit von der Partie. „Das war eine schöne Truppe“, sagt Gunkelmann über den Trip, der für die Darmstädter Traditionself mit einem Besuch des Primera-Divison-Spiels zwischen Real Madrid und Eibar enden sollte. Der Hergershäuser zählt auf: „Carsten Lakies, Jochen Dewitz, Stefan Trautmann, Okan Sönmez – sie alle waren dabei.“ Gegenüber standen ihnen lebende Legenden wie Emilio Butrageno, José Capdevila und Javier Balboa. „Da schlackerst du schon mit den Ohren, wenn du deren Kurzpassspiel siehst.“

Dennoch lagen die Lilien bis kurz vor Schluss sogar 2:1 in Front, ehe Balboa ausglich. Der Abpfiff kam von draußen – die Traditionsmannschaften hatten auf die Spielleitung durch einen Schiedsrichter verzichtet. Ein Umstand, den nachher auch Helmut „Bubu“ Koch positiv herausstellte: Der 71-jährige Münsterer, vor Jahrzehnten einer der besten Darmstädter Zweitliga-Akteure und bis heute Betreuer der Bundesliga-Profis vom Böllenfalltor, war ebenfalls mit nach Madrid gereist.

Im Estadio Santiago Bernabéu bekam Koch wie Gunkelmann den für Real spielenden deutschen Nationalspieler Toni Kroos zu sehen. Der gelungene Abschluss eines Ausflugs, den beide nicht so schnell vergessen dürften.

VON JENS DÖRR

