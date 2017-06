Live-Ticker: DFB-Team im vorentscheidenden Duell gegen Chile

Im zweiten Gruppenspiel beim Confed Cup geht es für Weltmeister Deutschland gegen Chile schon fast um den Gruppensieg. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel in Kasan.

Deutschland - Chile -:- (Do, 20 Uhr MESZ), in Kasan

Deutschland: --- Chile: --- Tore: ---- Schiedsrichter: Alireza Faghani (IRN)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zweiten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei Confed Cup! Gegner ist der Südamerika-Champion Chile, der im Kampf um den Gruppensieg der Hauptkontrahent des DFB-Teams ist. Gespielt wird in der Kasan-Arena der gleichnamigen Stadt an der Wolga, Anstoß ist am Donnerstag um 20 Uhr.

Nach dem knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg im ersten Gruppenspiel gegen Australien, geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im Duell mit den Chilenen nun darum, den vermeintlich stärksten Gruppengegner zu schlagen, um sich damit fast schon den Gruppensieg sichern zu können. "Chile ist eine der weltbesten Mannschaften, unabhängig vom Start in dieses Turnier", warnte Löw. In bislang sieben Duellen behielt Deutschland fünfmal die Oberhand, nur zweimal ging man als Verlierer vom Platz (12:7 Tore).

Derzeit liegt Deutschland hinter Chile auf Rang zwei, die Südamerikaner führen das Tableau dank des besseren Torverhältnisses durch den 2:0-Erfolg über Afrika-Meister Kamerun an.

fw/sk