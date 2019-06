Live-Ticker: Aufstellung ist da - Kuntz stellt U21 offensiv auf und entscheidet sich im Tor

Dänemark heißt der erste Kontrahent der deutschen U21-Auswahl bei der Nachwuchs-EM in Italien und San Marino. Wir begleiten die Partie und damit den Auftakt der Mission Titelverteidigung in Udine im Live-Ticker.

Deutschland gegen Dänemark -:- (-:-), Montag, 21 Uhr

Deutschland: 1 Nübel - 3 Klostermann, 5 Baumgartl, 4 Tah, 2 Henrichs - 21 Maier, 8 Dahoud, 6 M. Eggestein - 11 Richter, 10 Waldschmidt, 7 Öztunali Dänemark: 1 Iversen - 2 Kristensen, 5 Nelsson, 3 Rasmussen, 13 Pedersen - 6 Billing, 8 Jensen, 20 Kofoed Andersen - 10 Skov, 9 Ingvartsen, 11 Bruun Larsen Tore: --- Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

20.32 Uhr: Schon vor dem Spiel hat der deutsche U21-Trainer Stefan Kuntz unter Beweis gestellt, dass er ein richtig fairer Sportsmann ist. Als er davon erfuhr, dass das Abschlusstraining von Dänemark auf einer Website verfügbar war, entschied er sich das Material nicht anzuschauen und so einen Vorteil daraus zu ziehen. Stattdessen meldete er den Vorfall der UEFA und telefonierte mit dem dänischen Trainer - stark!

20.18 Uhr: Auch der neue Lukas Podolski Robert Skov, wie ihn Stale Solbakken bezeichnete, ist von Beginn an mit dabei. Den Vergleich hatte der Ex-Effzeh-Coach angestrengt, weil er den harten und präzisen Schuss des Youngsters loben wollte.

20.07 Uhr: Dänemark beginnt mit zwei künftigen Bundesliga-Profis in der Startelf. Während Jacob Bruun Larsen schon länger für Deutschland spielt, wird Marcus Ingvartsen erst zur Saison 2019/20 zu Union Berlin wechseln.

20.02 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist da und die Überraschungen halten sich in Grenzen. Wie gewohnt ordnet Stefan Kuntz die U21 im 4-3-3-System an. Im Tor hat sich der Trainer für Alexander Nübel und gegen Florian Müller entschieden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Auftaktspiel der U21 bei der EM in Italien und San Marino. Gegner ab 21 Uhr in Udine ist Dänemark.

U21 startet mit Duell gegen Lieblingsgegner in Europameisterschaft

Udine/München - Für die U21-Auswahl von Stefan Kuntz geht es zum Start in die Europameisterschaft in Italien und San Marino gegen einen alten Bekannten. Dänemark war schon auf dem Weg zum Titel in Polen vor zwei Jahren einer der Gegner - damals siegte das DFB-Team mit 3:0. Das gleiche Ergebnis sprang bei der EM 2015 heraus. Vor vier Jahren war noch Horst Hrubesch Trainer der Mannschaft und es blieb der einzige Erfolg bei dem Turnier in Tschechien.

Nun fiebert das Kuntz-Team dem Auftakt besonders entgegen. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, dafür haben wir hart gearbeitet“, frohlockte Timo Baumgartl, der nach dem Abstieg mit dem VfB Stuttgart schnell wieder auf andere Gedanken kommen will. Mit Waldemar Anton von Hannover 96, dem Hoffenheimer Nadiem Amiri, Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund und dem Mainzer Levin Öztunali mischt ein Quartett aus dem siegreichen Aufgebot von vor zwei Jahren auch diesmal mit.

Zum Kapitän bestimmte Kuntz den Leverkusener Jonathan Tah, der Anfang Juni noch im Kader der A-Nationalmannschaft gestanden hatte. „Wenn ich hier bei der U21 war, war ich immer Kapitän. Ich freue mich und es ist eine große Ehre für mich“, jubelte der Innenverteidiger, der bislang neunmal für die U21 auflief. Im Tor wird Alexander Nübel stehen - damit behauptete sich der Schalker im Duell mit Florian Müller vom 1. FSV Mainz 05.

Drei Deutschland-Legionäre im dänischen Aufgebot

Aufseiten der Dänen sind mit dem Dortmunder Jacob Bruun Larsen, Andreas Poulsen von Borussia Mönchengladbach und Asger Sörensen von Jahn Regensburg drei Deutschland-Legionäre dabei. Die Skandinavier verloren ihre Generalprobe gegen Kroatien nach einem Tor in der Nachspielzeit mit 0:1, ließen im März aber mit Siegen über den Nachwuchs aus Belgien (3:2) und Frankreich (1:0) aufhorchen.

Das deutsche Team ist seit dem 1:3 in Norwegen in der EM-Quali und damit seit zwölf Spielen ungeschlagen. In diesem Jahr folgte auf ein 2:2 gegen Frankreich ein überzeugendes 2:1 in England. Beide Partien wurden im März ausgetragen. Auf der Insel gab Lukas Nmecha sein Debüt für die deutsche U21, nachdem er Englands U19 im Sommer 2017 noch zum U19-EM-Titel geschossen hatte. Nun ist der bullige Stürmer einer von drei Angreifern im DFB-Dress.

Im Trainingslager der U21 sorgte American-Football-Coach Patrick Esume mit seiner Motivationsrede für Lacher. Stefan Kuntz und einige seiner Spieler haben den DFB-Frauen für deren WM Support auf besondere Weise zukommen lassen.

