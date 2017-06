Live-Ticker: Das Finale läuft - Der Ball rollt

Finale! Deutschland greift bei der U21-Europameisterschaft in Polen nach dem Titel. Im Endspiel treffen die DFB-Junioren auf Spanien. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Spanien 0:0 (Fr, 20.45 Uhr), in Krakau

Deutschland: 12 Pollersbeck - 2 Toljan, 5 Stark, 15 Kempf, 3 Gerhardt - 19 Haberer - 17 Weiser, 7 Meyer, 10 Arnold (C), 11 Gnabry - 22 Philipp Spanien: 1 Kepa Arrizabalaga - 2 Héctor Bellerín, 4 Jorge Meré, 5 Jesús Vallejo, 19 Jonny - 22 Marcos Llorente, 6 Dani Ceballos, 8 Saúl Ñíguez - 7 Gerard Deulofeu (C), 12 Sandro Ramírez, 11 Marco Asensio Tore: ---

7. Minute: Erste gute Chance für das junge DFB-Team!

1. Minute: Anpfiff! Das Finale um den U21-EM-Titel läuft!

+++ Die Mannschaften sind bereits auf dem Feld. Nach den Hymnen kann es losgehen!

+++ Trainer Stefan Kuntz erklärt kurz vor dem Anpfiff die Veränderungen in der Startelf. Davie Selke wurde nicht rechtzeitig fit, Maximilian Philipp soll nun ganz vorne stürmen, ist aber ein etwas anderer Stürmertyp. Gegen die bisher so bärenstarken Spanier will er es etwas mutiger angehen als bisher, man will verhindern die Iberer ins Spiel kommen zu lassen.

+++ Die Aufstellungen sind da. Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit einer Veränderung im Vergleich zum Halbfinale gegen England ins Finale. Statt Davie Selke wird Mitchell Weiser von Beginn an spielen. Der Neu-Dortmunder Maximilian Philipp rückt dafür in die Sturmspitze. Bei den Spaniern sind erwartet die Top-Stars Hector Bellerin, Saúl Ñiguez und Marco Asensio in der Startelf.

+++ In knapp eineinhalb Stunden steigt das große Finale zwischen den beiden besten U21-Nationalteams Europas. Die Junioren des DFB haben sich indes auf den Weg ins Cracovia-Stadion gemacht.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Finale der U21-EM zwischen Deutschland und Spanien! Die DFB-Junioren haben es tatsächlich geschafft und sind nur noch einen Schritt vom zweiten Europameister-Titel nach 2009 entfernt. Gegner ist Spanien, das den Titel bereits 1986, 1998, 2011 und 2013 holen konnte und alle Spiele in diesem Turnier gewinnen konnte. Die Favoritenrolle im Endspiel, das im Cracovia-Stadion von Krakau stattfindet, liegt also bei den Iberern.

Deutschland qualifizierte sich als bester Gruppenzweiter für das Halbfinale. Gegen Tschechien (2:0) und Dänemark (3:0) gab es klare Siege, gegen Italien setzte es eine knappe 0:1-Niederlage. Im Halbfinale musste Deutschland trotz zahlreicher Chancen gegen England ins Elfmeterschießen (2:2, 4:3 i.E.), in dem Julian Pollersbeck zum Helden wurde.

Die Spanier hingegen marschierten regelrecht durch das Turnier in Polen. In der Gruppenphase schoss sich die U21 des Weltmeisters von 2010 mit einem 5:0 gegen Mazedonien, einem 3:1 gegen Portugal und einem 1:0 gegen Serbien ins Halbfinale, in dem sie Deutschlands Gruppengegner Italien mit 3:1 ausschalteten. Alle Ergebnisse des Turniers finden Sie in unserem Spielplan.

Packt die deutsche Mannschaft die letzte, schwere Hürde und kann sich den Pokal sichern? In unserem Live-Ticker können Sie mitfiebern und verpassen nichts!