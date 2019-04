Pokal-Halbfinale: FC Bayern und Leipzig müssen reisen

Objekt der Begierde: Der DFB-Pokal wird am 25. Mai in Berlin vergeben.

Nur drei Wochen nach den Pokal-Viertelfinals steigen die beiden Halbfinalpartien. Nun ist auch klar, wer dabei aufeinandertrifft.

Dortmund - Der FC Bayern München muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim SV Werder Bremen antreten. Die zweite Vorschlussrundenbegegnung bestreiten Zweitligist Hamburger SV und Halbfinal-Debütant RB Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD durch Nationalspielerin Lena Gößling. Die Halbfinal-Begegnungen werden am 23. und 24. April jeweils um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Endspiel wird dann am 25. Mai im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Alle drei Partien werden von den Fernsehsendern ARD und Sky live übertragen.

