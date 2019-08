DFB-Pokal live: Zwei Erstligisten sind raus - Elfer-Krimi in Würzburg

Die 1. Runde des DFB-Pokals: Am Samstag waren unter anderem die Erstligisten Bayer Leverkusen, Schalke 04 und 1899 Hoffenheim im Einsatz. Hier gibt‘s alle Ergebnisse.

DFB-Pokal 2019/2020: Alle Ergebnisse der 1. Runde live

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen 1:4 (0:2) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr TuS Dassendorf - Dynamo Dresden 0:3 (0:1) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf 1:3 n.V. Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 0:5 (0:1) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr SC Verl - FC Augsburg 2:1 (2:0) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue 1:4 (1:1) Samstag, 10.08.2019 15.30 Uhr 1. FC Magdeburg - SC Freiburg 0:1 n.V. Samstag, 10.08.2019 18.30 Uhr FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim 6:7 n.E. Samstag, 10.08.2019 18.30 Uhr KSV Baunatal - VfL Bochum 2:3 (2:1) Samstag, 10.08.2019 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1) Samstag, 10.08.2019 20.45 Uhr Atlas Delmenhorst - Werder Bremen 1:3 (-:-)

DFB-Pokal 2019/2020: Alle Ergebnisse im Live-Ticker

37. Minute (Atlas Delmenhorst - Werder Bremen): 1:3 Rashica

30. Minute (Atlas Delmenhorst - Werder Bremen): 1:2 Schmidt

19. Minute (Atlas Delmenhorst - Werder Bremen): 0:2 Moisander

9. Minute (Atlas Delmenhorst - Werder Bremen): 0:1 Osako

Anpfiff (Atlas Delmenhorst - Werder Bremen): 0:0

DFB-Pokal 2019/2020: Elfmeterschießen in Würzburg

FC Würzburger Kickers: 6:7 Hansen (rechts unten - verschossen)

TSG 1899 Hoffenheim: 6:7 Posch (Mitte halbhoch)

FC Würzburger Kickers: 6:6 Widemann (Mitte flach)

TSG 1899 Hoffenheim: 5:6 Rupp (rechts halbhoch - verschossen)

FC Würzburger Kickers: 5:6 Vrenezi (rechts unten)



TSG 1899 Hoffenheim: 4:6 Rudy (rechts unten)

FC Würzburger Kickers: 4:5 Kaufmann (links halbhoch - verschossen)



TSG 1899 Hoffenheim: 4:5 Skov (rechts unten)



FC Würzburger Kickers: 4:4 Schuppan (links halbhoch)



TSG 1899 Hoffenheim: 3:4 Bebou (rechts unten)

FC Würzburger Kickers: 3:3 Hägele (rechts oben)

TSG 1899 Hoffenheim: 2:3 Szalai (links unten)

DFB-Pokal 2019/2020: Hoffenheim kassiert den Ausgleich

114. Minute (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 3:3 Pfeiffer



99. Minute (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 2:3 Szalai

DFB-Pokal 2019/2020: 1899 Hoffenheim muss in die Verlängerung

Abpfiff (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 2:2

Abpfiff (KSV Baunatal - VfL Bochum): 2:3

Abpfiff (SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim): 0:2

75. Minute (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 2:2 Vrenezi (Elfmeter)

73. Minute (KSV Baunatal - VfL Bochum): 2:3 Ganvoula

72. Minute (SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim): 0:2 Schnatterer (Elfmeter)

71. Minute (KSV Baunatal - VfL Bochum): 2:2 Ganvoula

68. Minute (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 1:2 Kaufmann

54. Minute (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 0:2 Bebou

DFB-Pokal 2019/2020: Halbzeit - Fünftligist führt gegen Bochum

45.+2 Minute (KSV Baunatal - VfL Bochum): 2:1 Schrader

32. Minute (KSV Baunatal - VfL Bochum): 1:1 Blahout

29. Minute (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 0:1 Kaderabek

17. Minute (KSV Baunatal - VfL Bochum): 0:1 Ganvoula (Elfmeter)

7. Minute (SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim): 0:1 Leipertz

Anpfiff (SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim): 0:0

Anpfiff (KSV Baunatal - VfL Bochum): 0:0

Anpfiff (FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim): 0:0

DFB-Pokal 2019/2020: Fan-Proteste gegen Schalke-Boss Clemens Tönnies

18.10 Uhr: Der FC Schalke 04 hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals mit einem 5:0-Auswärtssieg gegen den SV Drochtersen/Assel durchgesetzt. Für Aufsehen sorgten allerdings die Fans der Königsblauen auf den provisorischen Tribünen im Kehdinger Stadion. Die Anhänger rollten als Reaktion auf die rassistischen Äußerungen von Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies vor der Partie ein Banner mit der Aufschrift „Wir zeigen Tönnies die Rote Karte“ aus. Symbolisch zeigten ihm etliche zudem übergroße Rote Karten.

+ Fans des FC Schalke 04 zeigen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dessen rassistischen Äußerungen die Rote Karte. © dpa / Axel Heimken

DFB-Pokal 2019/2020: Zwei Erstligisten machen Einzug in 2. Runde erst in Verlängerung perfekt

Abpfiff (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:3

Abpfiff (1. FC Magdeburg - SC Freiburg): 0:1

116. Minute (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:3 Hennings

102. Minute (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:2 Ofori

92. Minute (1. FC Magdeburg - SC Freiburg): 0:1 Waldschmidt

DFB-Pokal 2019/2020: Zwei Bundesligisten scheitern in der 1. Runde

Abpfiff (1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05): 2:0

Abpfiff (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:1

Abpfiff (FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld): 0:1

Abpfiff (SC Verl - FC Augsburg): 2:1

Abpfiff (1. FC Magdeburg - SC Freiburg): 0:0

Abpfiff (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:5

Abpfiff (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 1:4

Abpfiff (TuS Dassendorf - Dynamo Dresden): 0:3

Abpfiff (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:4

90.+1 Minute (1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05): 2:0 Pick

88. Minute (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 1:4 Havertz

84. Minute (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:5 Harit

84. Minute (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:4 Testroet

83. Minute (SC Verl - FC Augsburg): 1:2 Hahn

80. Minute (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:3 Testroet

77. Minute (TuS Dassendorf - Dynamo Dresden): 0:3 Röser

75. Minute (TuS Dassendorf - Dynamo Dresden): 0:2 Burnic

73. Minute (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:4 Mercan

73. Minute (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 1:3 Bailey

65. Minute (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:3 Caliguri (Elfmeter)

63. Minute (1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05): 1:0 Starke (Elfmeter)

61. Minute (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:2 Burgstaller

57. Minute (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:2 Hochscheidt

56. Minute (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:1 Ampomah

56. Minute (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 1:2 Batarilo

DFB-Pokal 2019/2020: Halbzeit - Bundesliga-Klubs Augsburg und Düsseldorf straucheln

Halbzeit (1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05): 0:0

Halbzeit (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 0:2

Halbzeit (TuS Dassendorf - Dynamo Dresden): 0:1

Halbzeit (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:0

Halbzeit (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:1

Halbzeit (SC Verl - FC Augsburg): 2:0

Halbzeit (FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld): 0:1

Halbzeit (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:1

Halbzeit (1. FC Magdeburg - SC Freiburg): 0:0

44. Minute (SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04): 0:1 Skrzybski

42. Minute (FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf): 1:0 Ukoh

39. Minute (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 0:2 Volland

39. Minute (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:1 Baumgart

37. Minute (TuS Dassendorf - Dynamo Dresden): 0:1 Löwe

23. Minute (SC Verl - FC Augsburg): 2:0 Schallenberg

22. Minute (Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue): 1:0 Mickels

19. Minute (Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen): 0:1 Hackenberg (Eigentor)

15. Minute (FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld): 0:1 Voglsammer

8. Minute (SC Verl - FC Augsburg): 1:0 Suchy (Eigentor)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ergebnis-Ticker von der 1. Runde des DFB-Pokals am Samstag, 10. August 2019. Hier gibt‘s alle Spielstände der Partien um 15.30 Uhr, 18.30 Uhr und 20.45 Uhr live.

DFB-Pokal 2019/2020: 1. Runde im Live-Ticker

Die neue DFB-Pokal-Saison hat begonnen. Nachdem sich am Freitagabend bereits Borussia Dortmund (2:0 gegen KFC Uerdingen), der 1. FC Nürnberg (1:0 gegen FC Ingolstadt) und Borussia Mönchengladbach (1:0 gegen SV Sandhausen) für die nächste Runde qualifizierten, stehen am Samstag neun weitere Partien an.

Am Nachmittag sind bereits sechs Erstligisten (1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04, FC Augsburg, SC Freiburg) im Einsatz. Anschließend bestreiten mit der TSG 1899 Hoffenheim und Werder Bremen noch zwei andere Bundesliga-Klubs ihr Erstrunden-Match im Pokal.

Alle neun DFB-Pokal-Spiele am Samstag begleiten wir live. Hier bekommen Sie alle Zwischenstände, Endergebnisse und Torschützen!

Sie wollen die Duelle live verfolgen? Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie die Pokal-Begegnungen live im TV und im Live-Stream sehen können.

