„Desaster und Schmach verhindert“, „Todesgruppe fast tödlich“: Internationale Presse zerlegt DFB-Team

Stimmen zum 2:2 gegen Ungarn

+ © Jan Huebner/imago-images Joshua Kimmich (r) jubelt mit Kevin Volland über den Einzug ins EM-Achtelfinale gegen Ungarn. © Jan Huebner/imago-images

Deutschland zittert sich bei der EM gegen Ungarn mit einem Remis ins Achtelfinale. Wie hat man das Spiel in Europa gesehen? Die internationalen Pressestimmen.

München - Die deutsche Nationalmannschaft* hat sich bei der Europameisterschaft* ins Achtelfinale geduselt. Dem DFB-Team reicht im letzten Gruppenspiel bei der EM* ein spätes 2:2-Unentschieden gegen Ungarn* zum Weiterkommen. Am Ende fragt niemand mehr über das Zustandekommen, jetzt wartet das Achtelfinale in Wembley gegen England.

Die deutsche Mannschaft musste im Regen von München zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Nach der frühen kalten Dusche durch die Ungarn erzielte Kai Havertz den erlösenden Ausgleich. Doch direkt vom Anstoß weg kassierte die Elf von Joachim Löw den nächsten Nackenschlag. Joker Leon Goretzka bewahrte Deutschland mit seinem späten Ausgleich vor einer Blamage.

Nun geht es im Achtelfinale gegen England nach Wembley, wo die deutsche Mannschaft in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat. Vor 25 Jahren holte die DFB-Elf im englischen Fußballtempel ihren letzten EM-Titel.

Wie hat die internationale Presse das Gruppenfinale gegen Ungarn gesehen? Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Deutschland gegen Ungarn bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: England

The Guardian: „In einer stürmischen Nacht in München schrammte Deutschland gegen Ungarn knapp an einer Katastrophe vorbei und war sechs Minuten davon entfernt, die Gruppe F als Letzter abzuschließen und das Turnier nach der ersten Etappe verlassen zu müssen. Das späte Tor von Leon Goretzka hievte die Mannschaft zurück auf den zweiten Platz und sorgte dafür, dass eine mit Fehlern übersäte Defensivleistung nicht hart bestraft wurde.“



Daily Mail: „Das war der schwerste Kampf, und wenn England Deutschland am kommenden Dienstag genauso viel Sorgen bereitet, wird Gareth Southgates Mannschaft nicht gegeißelt werden, egal, wie es ausgeht. Ungarn trat gegen die Mannschaft an, die bisher die besten 90 Minuten Fußball in diesem Wettbewerb gespielt hat - gegen Portugal - und kam dem Sieg so nahe.“



The Sun: „Die Three Lions werden bei der Aussicht auf den Wembley-Showdown am Dienstag alles andere als zittern. Eher großen Gefallen daran finden. Denn die Mannschaft von Joachim Löw stürmte nicht in das (Achtelfinale), sie stotterte und stolperte aus der Todesgruppe. Und hätte der eingewechselte Goretzka nicht acht Minuten vor dem Ende den grausamsten und herzzerreißendsten Treffer erzielt, wäre die Mannschaft ausgeschieden.“

Independent: „Die Mannschaft erlitt in München einen Schrecken, rettete sich aber durch ein spätes Tor von Goretzka den Einzug ins Achtelfinale.

Daily Star: „Es ist Deutschland in Wembley.“

Daily Mirror: „Southgate kann sich für den Herzschmerz bei der Euro 96 rächen.“



Telegraph: „Her mit den Deutschen!“

Deutschland gegen Ungarn bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Ungarn

Népszava: „Das Kunststück verpasst. Die ungarische Fußballnationalmannschaft hat heldenhaft gekämpft, kam am Ende in Deutschland aber zu einem 2:2 und schaffte es nicht ins Achtelfinale der Europameisterschaft.“

Deutschland gegen Ungarn bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Spanien

Marca: „Deutschland verhindert am Ende ein Desaster gegen das heroische Ungarn. Die Todesgruppe wäre fast tödlich gewesen - für Deutschland.“



As: „Drei Jahre nach dem Debakel bei der WM in Russland stand die Mannschaft kurz davor, wieder in einer Gruppenphase auszuscheiden. Ein Tor Goretzkas im letzten Atemzug hat gegen das mutige und stets sperrige Ungarn noch zum Ausgleich gereicht. (...) Löw atmet auf.“



Mundo Deportivo: „Vom Gong gerettet. Deutschland zieht nach einem leidvollen Ausgleich gegen das überraschende Ungarn, das die Mannschaft bis ans Limit brachte, als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein.“



Sport: „Das Wunder ist ausgeblieben. Die ungarische Nationalelf stand kurz davor, die Helden des Jahres 1954 zu rächen. (...) Gegen ein großes Ungarn hat Goretzka Deutschland gerettet.“

Deutschland gegen Ungarn bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Italien

La Gazzetta dello Sport: „Deutschland mit Nervenkitzel weiter. Ungarn ist zweimal vorne, in der 83. rettet Goretzka Löw. Deutschland mit Mühe.“



Tuttosport: „Goretzka rettet Löw. Das Ungarn von Rossi schrammt an der Heldentat vorbei. Deutschland rettet sich im letzten Augenblick.“

Corriere dello Sport: „Goretzka beendet die Träume von Herrn Rossi. Das Deutschland von Löw steht bis sechs Minuten vor dem Ende vor dem Aus.“



Corriere della Sera: „Wie sehr leidet dieses Deutschland, das Ungarn erst in letzter Minute bändigt. Ein wertvolles Unentschieden für die Deutschen, die damit die Blamage verhindern. Jetzt die große Herausforderung gegen England.“



Corriere dello Sport: „Goretzka rettet Löw. Deutschland leidet, gelangt aber ins Achtelfinale.“

Deutschland gegen Ungarn bei der EM 2021 - Internationale Pressestimmen: Österreich und Schweiz

Kronen Zeitung: „Es war richtig, richtig knapp! (...) Es war eine ordentliche Zitterpartie für unsere Nachbarn. Ein Treffer von Leon Goretzka in der 84. Minute rettete Jogi Löw vor einer Schmach. “



Blick: „Leon Goretzka sei Dank - Deutschland zittert sich in den EM-Achtelfinal.“

