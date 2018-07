Djengoue und Walter im Blickfeld

Offenbach - Kurz vor dem Start ins Abenteuer Regionalliga Südwest wird bei Aufsteiger SC Hessen Dreieich noch einmal richtig Gas gegeben. „Wir haben in dieser Woche ganz bewusst drei Spiele angesetzt“, erklärt Trainer Rudi Bommer die Belastungssteigerung.

Der letzte Teil dieses Dreierpacks steht am Samstag (15 Uhr) beim ambitionierten Hessenliga-Aufsteiger FC Eddersheim an und ist zugleich die Generalprobe für das erste Ligaspiel (28. Juli, 14 Uhr, bei Eintracht Stadtallendorf). „Danach werden wir die Belastung wieder drosseln und auch Erholungsphasen einbauen, um frisch in die Saison zu starten. “.

Möglicherweise wird gegen Eddersheim ein Testspieler zum Einsatz kommen, zumal die Suche nach einem Abwehrchef anhält. Bommer hatte zuletzt Kontakt zu Peter Neururer aufgenommen, der die vertragslosen Profis in der Vereinigung der Vertragsfußballspieler trainiert. Er empfahl zwei Akteure, die der SC Hessen schon auf dem Schirm hatte: Nestor Djengoue (zuletzt FSV Frankfurt) und Philipp Walter (zuletzt VfB Stuttgart II). Djengoue war vergangene Saison ein Leistungsträger bei den Bornheimern, gilt aber als schwieriger Charakter und passt eigentlich nicht in das Semi-Profi-Konzept des SC Hessen. Über Walter (ehemals FC Bayern München U19 und U23) hat sich Yüksel Ekiz, Sportlicher Leiter des SC Hessen, bei Rainer Ulrich (einst Trainer bei Bayern Münchens U23) erkundigt, den er noch aus der gemeinsamen Zeit beim VfR Mannheim kennt. - cd

Quelle: op-online.de