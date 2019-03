Dreieich braucht den ersten Sieg im Jahr 2019

Dreieich – Zur Rettung bleiben dem SC Hessen Dreieich nur noch 810 Spielminuten.

In den restlichen neun Saisonspielen muss die abstiegsgefährdete Bommer-Elf mindestens vier, wahrscheinlich fünf Punkte wettmachen und zwei oder sogar vier Clubs in der Tabelle der Regionalliga Südwest überholen. Bleiben SG Großaspach und VfR Aalen in der 3. Liga auf ihren derzeitigen Abstiegsplätzen, müssen fünf Clubs aus der Regionalliga Südwest absteigen. Der SC Hessen ist vor dem Duell gegen die SV Elversberg (Samstag, 14 Uhr) Tabellenvorletzter und steckt seit Monaten in der Krise. In den letzten zehn Spielen gab es für die Dreieicher nur einen Sieg, seit der Winterpause in fünf Spielen nur einen Punkt.

Am Samstag muss Trainer Rudi Bommer seinen nach der fünften Gelben Karte gesperrten Abwehrchef Dennis Streker ersetzen und darauf hoffen, dass seine Offensivabteilung ihre Abschlussschwäche (nur fünf Tore in den letzten zehn Spielen) ablegt. Allerdings dürfte das gegen die 2019 sehr erfolgreiche SV 07 Elversberg (vier Siege und 12:2 Tore) schwierig werden, zumal die Saarländer mit der viertbesten Abwehr der Liga nach Dreieich anreisen. joko

Quelle: op-online.de