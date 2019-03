Dreieicher Probleme in der Offensive

Dreieich – Der Wormser Scout auf der Tribüne in Offenbach machte sich eifrig Notizen über den SC Hessen Dreieich. Beim Aufsteiger aus dem Offenbacher Westkreis ist der Tabellen-13. der Fußball-Regionalliga Südwest aus Rheinhessen heute Abend (19. 30 Uhr) zu Gast.

Bei der Dreieicher 0:1-Niederlage bei Kickers Offenbach hatte der Scout eine über weite Strecken gut verteidigende SC-Mannschaft gesehen. Das von Trainer Rudi Bommer verordnete, laufintensive 4-5-1-System hatte mehr als eine Stunde lang funktioniert.

Aber so ordentlich die Dreieicher gegen den Ball spielten, so harmlos präsentieren sie sich in der Offensive. Die Probleme vor des Gegners Tor konnte auch der noch torlose Ex-Offenbacher Kai Hesse bislang nicht beheben. Dass Kai Hesse in seinem ersten Einsatz nach hartnäckiger Grippe durchspielen musste, zeigt das Dilemma des SC Hessen in der Offensive. Der zweite Mittelstürmer im Kader, Tino Lagator, hatte grippebedingt passen müssen.

Immerhin: Gegen Worms könnte Lagator zurückkehren. Der 31-Jährige, mit drei Treffern die Nummer drei der Dreieicher Torschützenliste hinter Danny Klein und Toni Reljic (je 4), wartet seit dem 10. November (1:1 gegen Saarbrücken) auf ein Erfolgserlebnis in Form eines Treffers.

„Bei uns ist in der Offensive vieles Stückwerk“, bemängelt SC-Trainer Rudi Bommer: „Aber wir müssen mit dem auskommen, was wir haben.“ Immerhin: Auch der nächste Gegner ist kein Musterbeispiel für Offensivfeuerwerke. Worms erzielte 24 Treffer in 23 Partien, einen davon im Hinspiel. Der reichte zum Sieg gegen Dreieich.

Voraussichtliche Aufstellung:

SC Hesen Dreieich: Kleinheider - Opper, Streker, Rau, Klein - Amiri, Pezzoni, Henrich, Djakpa, Weiss - Kai Hesse

Quelle: op-online.de