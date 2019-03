Dreieichs Kampf bleibt unbelohnt

Dreieich – Sie waren nahe dran - aber am Ende hat es für den SC Hessen Dreieich auch im Hessenpokal wieder nicht zum ersten Sieg im Jahr 2019 gereicht. VON JOCHEN KOCH

Der Regionallist verlor nach einer couragierten und vor allem in der zweiten Halbzeit starken Leistung im Halbfinale gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 1:3 und bleibt auch im siebten Pflichtspiel 2019 sieglos.

Der SVWW dagegen hat den Spagat zwischen Aufstiegskampf in der 3. Liga und der Pflichtaufgabe im Hessenpokal mit großer Mühe bewältigt. Trainer Rüdiger Rehm nutzte die Optionen in seinem Kader und rotierte nach dem 4:1-Sieg in Halle gleich sechs frische Kräfte ins Team. Rudi Bommer brachte nach dem 2:3 gegen die SV Elversberg nur den im letzten Punktspiel gesperrten Denis Streker zurück in die Startelf.

Die Dreieicher wollten mit der Doppelspitze Kai Hesse/Lagator offensiv auftreten, lang aber schon nach sieben Minuten zurück. Wieder einmal wurde der Regionalligist nach einem Fehlpass im Spielaufbau ausgekontert. Den Gästen genügte ein schneller Ball in die Tiefe, ein Querpass von Schäffler und Niklas Schmidt durfte fast unbehindert einschieben. Die Dreieicher waren dann bemüht, das Spiel unter Kontrolle zu bringen, kassierten aber in ihrer stärksten Phase das 0:2 durch einen Schuss von Kuhn (34.). „Es waren wieder zwei Leichtsinnsfehler in der Vorwärtsbewegung“, haderte Dreieichs Trainer Rudi Bommer mit zwei Unzulänglichkeiten seiner Mannschaft, die prompt bestraft wurden

Aber wie vor vier Tagen beim 2:3 gegen Elversberg kamen die Dreieicher trotz des 0:2-Rückstandes mit einer sehr guten Einstellung aus der Halbzeitpause und waren schon nach 120 Sekunden erfolgreich. Denis Streker verwandelte einen an Tino Lagator verursachen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. Und damit war der Regionalligist plötzlich auf Augenhöhe mit sichtlich überraschten und phasenweise überforderten Wehenern. Der eingewechselte Danny Klein verpasste zweimal knapp den möglichen und in dieser Phase verdienten Ausgleich. Und dann kam es wie gegen Elversberg. Die Dreieicher riskierten alles und wurden mehrfach ausgekontert. Erst zehn Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit machte Schäffler mit dem 1:3 alles klar.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, und nach unserem Anschlusstreffer kam auch ein bisschen Pokalatmosphäre auf. So wie heute hätte ich die Jungs gerne in den nächsten Spielen auf dem Platz“, hofft Bommer, dass sich seine Mannschaft im Abstiegskampf endlich für ihren riesigen Aufwand belohnt.

Da der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga einen der ersten vier Plätze so gut wie sicher hat - und somit die Qualifikation für den DFB-Pokal -, ist der Hessenligist KSV Baunatal auch im Falle einer Endspielniederlage im lukrativen DFB-Pokal dabei.

Dreieich: Kleinheider - Opper, Streker, Rau, Djakpa - U. Hesse (87. Amiri), Pezzoni (82. Reljic), Henrich, Weiss (59. Klein) - K. Hesse, Lagator

Wehen Wiesbaden: Watkowiak - Kuhn, Mockenhaupt, Lorch, Dittgen - Hansch (90.+1 Kyereh), Gül, Titsch Rivero, Diawusie (67. Schwadorf)- Schäffler, Schmidt (79. Shipnosky)

Schiedsrichter: Rolbetzki (Marburg) - Zuschauer: 812 - Tore: 0:1 Schmidt (7.), 0:2 Kuhn (34.), 1:2 Streker (48./Foulelfmeter), 1:3 Schäffler (90.) - Gelbe Karte: - Mockenhaupt, Schmidt, Gül

Quelle: op-online.de