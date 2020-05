3. Liga in Corona-Zeiten: Termin für Saison-Restart ist beschlossen - es gibt aber weiter einen Haken

Wie sieht die Zukunft der 3. Liga aus? Geht es nach 25 Viertligisten soll es ein zweigleisiges Modell geben. Derweil wird unter Hochdruck am Neustart gearbeitet.

Die 3. Liga soll wie die Bundesliga* fortgesetzt werden*.

soll wie die Bundesliga* fortgesetzt werden*. Währenddessen gibt es ein Konzept über eine Neuausrichtung der dritthöchsten Spielklasse.

Etliche Viertligisten hatten einen Antrag auf Zweigleisigkeit gestellt.

Update vom 11. Mai: Jetzt werden also auch in der 3. Liga Fakten geschaffen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an diesem Montag mitteilte, soll die Saison 2019/20 mit Geisterspielen weitergehen.

3. Liga in der Corona-Krise: TSV 1860 und FC Bayern II für Saison-Fortsetzung

Der Entschluss des DFB-Präsidiums muss aber noch durch die Behörden abgesegnet werden. Zum Beispiel die Stadt Halle hatte Spiele mit Corona-Auflagen in der eigenen Arena abgelehnt, die Stadt Münster hatte zumindest Bedenken angemeldet.

„Das Hygienekonzept, das die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga ermöglicht, wurde für den gesamten Berufsfußball entwickelt und konzipiert“, erklärte DFB-Präsident Fritz Keller: „Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir von der Politik zeitnah auch die Erlaubnis zur Fortsetzung der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und natürlich auch des DFB-Pokals bekommen werden.“

Unter den Drittligisten hatte sich zuvor Protest an einer Fortsetzung der Saison mittels Geisterspielen formiert. Acht Klubs hatten bei einer Abstimmung dagegen gestimmt, die meisten sind in akuter Abstiegsgefahr (Jena, Münster, Großaspach, Zwickau, Halle) oder wären bei einem Saisonabbruch schon aufgestiegen (Waldhof Mannheim).

„Bei Geisterspielen“, rechnete Geschäftsführer Mario Kallnik vom 1. FC Magdeburg zuletzt vor, „müssen wir auf die ohnehin großen Verluste durch die Corona-Krise noch 740.000 Euro obendrauf legen.“ Für die teilweise arg gebeutelten Klubs der dritten Spielklasse ist das sehr viel Geld.

Aus Bayern hatten sich der TSV 1860 München, die SpVgg Unterhaching, der FC Bayern II, der FC Ingolstadt und die Würzburger Kickers deutlich für eine Wiederaufnahme der Saison ausgesprochen.

3. Liga in der Corona-Krise: Spiele in neutralen Stadien

Update vom 11. Mai: Nach der geplanten Fortsetzung der 1. und 2. Bundesliga wird auch an der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga gearbeitet.

Wie nun bekannt wurde, könnten die restlichen Partien dabei unter Umständen in neutralen Stadien stattfinden. Das berichtete der Kicker (Montagsausgabe).

Der Drittliga-Ausschuss will dazu einen Antrag einreichen. Offenbar befürchtet der Ausschuss, dass Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden dürfen. Nach Informationen der Sportschau muss dies jedoch nicht befürchtet werden.

3. Liga in Corona-Zeiten: Datum für Neustart steht - Antrag auf Zweigleisigkeit

Erstmeldung vom 9. Mai: München - Die 3. Liga soll fortgesetzt werden. Wie am Samstag (9. Mai) durchsickerte, soll der Spielbetrieb am 26. Mai wieder aufgenommen werden. Zuvor wurde heftig diskutiert, wie in puncto Neustart der 3. Liga verfahren werden soll.

Derweil werden die Debatten um die dritthöchste Spielklasse des Landes nicht leiser - im Gegenteil. Nun gibt es neuen Diskussionsstoff. Offenbar steht eine zweigleisige Liga im Raum.

3. Liga: Neuer Vorstoß der Viertligisten - Antrag auf Zweigleisigkeit

Der Saarländische Fußball-Verband wird beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai einen Antrag auf die Einführung einer zweigleisigen 3. Liga mit je 18 Vereinen stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist der Antrag unterschrieben und geht dem DFB in Kürze zu. Das vom Regionalligisten SV Elversberg erarbeitete Konzept unterstützen aktuell mindestens 25 Viertligisten.

Ob der DFB den Antrag annimmt, ist noch offen. Der Bundestag, der erstmals virtuell durchgeführt wird, war einberufen worden, um „über die Durch- und Fortführung beziehungsweise den möglichen Abbruch von DFB-Spielklassen einschließlich der erforderlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg“ zu beratschlagen.

3. Liga: Neues Konzept - zurück zum pyramidalen Spielklassen-Aufbau?

Allerdings setzt das Konzept, das der dpa vorliegt, eben dort an. Da „ohnehin vorübergehend gravierende Eingriffe in den Spielbetrieb“ nötig seien, könnten durch das Modell einige offene Fragen gelöst werden. So könne der pyramidale Spielklasse-Aufbau wieder erreicht werden und alle Regionalliga-Meister aufsteigen, was aktuell mit einer dritten und fünf vierten Ligen nicht der Fall ist. Die Aufstiegsfrage aus der finanziell bedrohenden Regionalliga ist seit Jahren ein Streitthema unter den Klubs. Mit einer Zweiteilung könnte diese Angelegenheit neu geregelt werden. Darüber hinaus sieht das Modell auch weitere Vorteile vor.

Zweigeteilt biete die Liga die Möglichkeit längerer Einsatzzeiten für Nachwuchsspieler in der Drittklassigkeit und weniger Fahrt- und Reisekosten sowie potenziell höhere Zuschauer-Zahlen und größere Einnahme-Möglichkeiten aufgrund mehr Derbys.

Demgegenüber steht die Frage, wie sich die überschaubaren TV-Einnahmen von derzeit 842.000 Euro pro Saison und Drittligist auf dann 36 statt bisher 20 Vereine verteilen lassen, was durch eine Mehrjahrestabelle aufgefangen werden soll. Die Regionalligisten erhalten derzeit gar keine TV-Gelder.

Zweigleisige 3. Liga: Diese Teams unterstützen die Idee

Regionalliga Bayern: 1. FC Schweinfurt, SpVgg Bayreuth, Viktoria Aschaffenburg

1. FC Schweinfurt, SpVgg Bayreuth, Viktoria Aschaffenburg Regionalliga Südwest: SV Elversberg, TSV Steinbach-Haiger, FC Homburg, SSV Ulm, Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, FK Pirmasens

SV Elversberg, TSV Steinbach-Haiger, FC Homburg, SSV Ulm, Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, FK Pirmasens Regionalliga West: Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Bonner SC

Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Bonner SC Regionalliga Nordost: VSG Altglienicke, Lok Leipzig, Energie Cottbus, Berliner AK, BFC Dynamo Berlin, Viktoria Berlin, SV Babelsberg

VSG Altglienicke, Lok Leipzig, Energie Cottbus, Berliner AK, BFC Dynamo Berlin, Viktoria Berlin, SV Babelsberg Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt, Weiche Flensburg, Werder Bremen II, VfL Wolfsburg II

