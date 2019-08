Eintracht Frankfurt: Nur kein Aus in der ersten Runde

In der ersten Runde des DFB-Pokals muss Eintracht Frankfurt beim Drittligisten Waldhof Mannheim antreten. Die Partie im Live-Ticker.

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt, Anstoß: 11. August, 15.30 Uhr (MESZ)



Voraussichtliche Aufstellung Waldhof Mannheim Scholz - Marx, Schultz, M. Seegert, Conrad - Ma. Schuster, dos Santos - Deville, G. Korte, Diring - Va. Sulejmani Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Torro - da Costa, Kamada, Kostic - Paciencia, Rebic Tore: Schiedsrichter: Brych, Felix (München), Borsch, Mark (Mönchengladbach), Lupp, Stefan (Zossen), Alt, Patrick (Illingen)





Sonntag, 11.08., 09.00 Uhr:

Frankfurt ist nach drei Spielen in der Europa-League-Quali bereits im Spielrhythmus. Mit der Rückkehr von Torwart Kevin Trapp und dem zuletzt verletzten Ante Rebic hat Trainer Adi Hütter quasi alle Optionen.

Aber: Als Titelverteidiger verlor die Eintracht im Vorjahr bei Viertligist Ulm. Ein solches Szenario soll diesmal nicht eintreten. Sportvorstand Fredi Bobic schätzt Waldhof stärker als den FC Vaduz (5:0) ein. Ein Stolperfaktor ist also durchaus vorhanden. Vor ausverkauftem Haus ist der Drittligist eine unbequeme Aufgabe. Die Eintracht muss sich vor allem in der Offensive nach einigen Abgängen erst wieder finden.

Gegner Mannheim trainiert im Geheimen

Mit mächtig Vorfreude, viel Respekt, aber auch mit dem Glauben an eine Überraschung geht Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim in die DFB-Pokalpartie gegen Eintracht Frankfurt. Nach 16 Jahren Pause sind die Mannheimer erstmals wieder für den Pokalwettbewerb qualifiziert. „Das ist für uns ein Plus-Spiel“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares zwei Tage vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Der 53-Jährige kann auf den Kader zurückgreifen, der am Montag in der Liga den TSV 1860 München 4:0 besiegte. „Wir brauchen den Glauben an den Sieg, und während der 90 Minuten muss daraus Überzeugung werden“, sagte Co-Trainer Benjamin Sachs vor der Begegnung gegen den Europa-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison.

Eine Besonderheit gibt es vor dem Spiel im ausverkauften Carl-Benz-Stadion vor mehr als 24 000 Zuschauern: Die Mannheimer halten am Freitag und Samstag ihre Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. „Etwas Arbeit soll die Eintracht ja noch haben“, kommentierte Sachs die im Ligabetrieb nicht angewendete Maßnahme. Die Anfangsformation und spezielle Standard-Varianten sollen am Sonntag für eine Überraschung bei den Hessen sorgen.

Eintracht Frankfurt wieder mit Kevin Trapp im Tor?

Nach einer erholsamen Nacht im Kurort Bad Ragaz war der Europa-League-Spaziergang abgehakt und der Fokus schon wieder auf die nächste Stolperfalle gerichtet. Der knifflige Pokalauftakt, diesmal bei Waldhof Mannheim – für Eintracht Frankfurt soll er nicht schon wieder zum Desaster werden. „Es liegt nur an uns“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic, „wie wir mit dem Spiel umgehen und reingehen“.

Was die bisherigen Auftritte in dieser noch jungen Saison gegen krasse Außenseiter angeht, dürfte sich Bobic wenig Sorgen um die Einstellung seiner Profis machen. Auch das souveräne 5:0 (3:0) beim FC Vaduz* in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League zeigte eindrucksvoll, dass die Eintracht keinen Gegner auf die leichte Schulter nimmt. In Mannheim wird das am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) allein schon aufgrund der Vergangenheit nicht anders sein.

Hütter warnt vor erneuter Pleite

„Wir haben gesehen, was passieren kann. Das wollen wir auf keinen Fall wieder erleben“, versicherte der Mittelfeldspieler Gelson Fernandes, der für die Partie des Fußball-Bundesligisten beim gut aufgelegten Drittligisten aus der Kurpfalz „die richtige Vorbereitung und die richtige Mentalität“ forderte.

Dabei war Fernandes gar nicht dabei gewesen, als die Eintracht im Vorjahr als amtierender Pokalsieger krachend beim Regionalligisten SSV Ulm gescheitert war. Rückblickend war das peinliche 1:2 zwar sogar ein Schlüsselmoment für die dann folgende überragende Spielzeit in der Bundesliga und Europa, dennoch würden sie am Main gerne auf eine Wiederholung verzichten.

Adi Hütter ist sich sicher: „Mannheim wird ganz anders auftreten“

Dass die Partie nicht mit dem lockeren Ausflug ins idyllische Liechtenstein vergleichbar ist, dessen sind sich alle bewusst. „Mannheim wird ganz anders auftreten“, mutmaßte Trainer Adi Hütter, der nach dem Pokal-Aus im Vorjahr schon als heißer Kandidat für den ersten Rauswurf gehandelt worden war. „Es ist gut, dass wir nun schon im Rhythmus sind. Wir sind weiter als im vergangenen Jahr.“

Zur Aufstellung beim Drittligisten Mannheim äußerte sich Hütter noch nicht. Auch ob, wie erwartet, Kevin Trapp im Kasten der Hessen stehen wird, ließ der Trainer offen. Der Nationaltorhüter selbst hatte am Vortag seine Bereitschaft signalisiert.

Abgang von Rebic noch immer möglich

„Viel mehr Widerstand“ als beim mühelosen Sieg in Vaduz* erwartete Fredi Bobic, als er bei Nitro über das Pokalspiel sprach und deshalb mahnte, „vom Kopf her zu 100 Prozent konzentriert“ aufzutreten.

So wie eben in Vaduz, wo Frankfurt den Einzug in die Play-offs praktisch schon perfekt machte. „Ich gehe davon aus, dass wir durch sind“, sagte Hütter nach einem „sehr souveränen und konzentrierten Auftritt“. Ähnlich sah es Bobic („Die Nummer ist durch“), dem die Prämien durch die mögliche Qualifikation für die Gruppenphase ebenso helfen würden wie eine lange Reise im DFB-Pokal.

Noch immer suchen die Frankfurter nämlich Verstärkung im Offensivbereich. Die Treffer von Filip Kostic (11./27.), Dominik Kohr (40.), Goncalo Paciencia (53.) und Mijat Gacinovic (63.) sollten nicht zu sehr über die tatsächliche Angriffspower der Hessen hinwegtäuschen. Zugänge sind deshalb wahrscheinlich, der Abgang des kroatischen Vize-Weltmeisters Ante Rebic noch immer möglich. (skr /sid)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.