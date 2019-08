Live-Ticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Racing Straßburg

Die Frankfurter Eintracht trifft im Hinspiel der Europa League-Play-Offs auf Racing Straßburg aus. Wir berichten in unserm Live-Ticker vom Spiel.

Racing Straßburg - Eintracht Frankfurt: Anstoß Donnerstag, 22.08.2019, 20:30 Uhr

Voraussichtliche Aufstellung Racing Straßburg Sels - Carole, Mitrovic, Kone, Simakan - Sissoko, Ndour, Lienard, Corgnet, Zohl - da Costa Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, Torro - da Costa, Kostic - Kamada - Rebic, Paciencia Spielstand/Tore Schiedsrichter Kruzliak, Ivan (Slowakei)

>>> LIVE-TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ Heute ist Spieltag! In Straßburg herrschen sommerliche Temperaturen bei aktuell noch 27 Grad. Perfektes Fußball-Wetter also. In dreieinhalb Stunden ist Anpfiff im Hinspiel der Europa League-Play-Offs zwischen dem gastgebenden Racing Straßburg und der Frankfurter Eintracht. Das Team von Adi Hütter wird versuchen, den Grundstein fürs Weiterkommen zu legen.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Eintracht Frankfurt trifft im Hinspiel der Play-Offs in der Europa League auf Racing Straßburg aus Frankreich. Die Franzosen setzten sich gegen Lokomotive Plovdiv aus Bulgarien durch. Anstoß in Straßburg ist um 20.30 Uhr. Hier lesen Sie, wie Sie Eintracht Frankfurt bei Racing Straßburg live im TV und Live-Stream sehen können. +++

Donnerstag, 22.08.2019, 13.30 Uhr: Eintracht Frankfurt ist sicher in Straßburg angekommen, und hat am gestrigen Nachmittag das Abschlusstraining absolviert. Das Wetter am Spieltag verspricht das, was man gemeinhin "bestes Fußballwetter" nennt: Klarer Himmel bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Es ist also angerichtet. Hier noch ein paar Sequenzen vom gestrigen Training - als das Wetter noch nicht so gut war.

Wie gewohnt gibt’s die ersten Minuten der Einheit bei Facebook wieder live für euch #rcsaSGE #SGEuropa pic.twitter.com/JmVVBRluiF — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 21, 2019

Vorbericht: Straßburg ein starker Gegner

Die dritte Qualifikationsrunde gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein war eine klare Sache für die Frankfurter Eintracht. Nach dem 5:0-Auswärtssieg im Hinspiel gewann die SGE auch das Rückspiel in der heimischen Arena mit 1:0. Das Spiel gegen Racing Straßburg wird einiges schwerer als noch gegen Vaduz.

Die Franzosen qualifizierten sich durch den Sieg im heimischen Liga-Pokal für die Qualifikation der Europa League. Gegen den bulgarischen Teilnehmer Lokomotive Plovdiv setzten sie sich in beiden Partien mit jeweils 1:0 durch. Die Ligue 1 in Frankreich läuft seit zwei Spieltagen und auch dort ist Straßburg noch ungeschlagen.

Eintracht Frankfurt: Rotiert Adi Hütter?

Das Spiel gegen Racing Straßburg findet nur drei Tage vor dem schweren Bundesliga-Spiel bei Champions League-Teilnehmer RB Leipzig statt. Es ist gut möglich, dass Trainer Adi Hütter seine Mannschaft im Hinblick auf Sonntag etwas umbaut. Der im Spiel gegen Hoffenheim mit einem Krampf in der Schlussphase ausgewechselte Martin Hinteregger ist wieder einsatzbereit und könnte von Beginn an auflaufen. Für de Schweizer Neuzugang Djibril Sow, der in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, kommt das Spiel allerdings zu früh.

(smr)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.