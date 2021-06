Live-Ticker: DFB-Elf empfängt Ungarn – Achtelfinale oder Heimreise?

EM 2021

Deutschland trifft im abschließenden Gruppenspiel der EM auf Ungarn. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Deutschland - Ungarn, Mittwoch, 23.06.2021, 21:00 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Goretzka - Gnabry Voraussichtliche Aufstellung Ungarn Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer - Ad. Szalai, Sallai Tore Schiedsrichter Karasev, Sergei (Russland)

+++ 15.50 Uhr: Herzlich willkommen aus München zum Live-Ticker Deutschland gegen Ungarn. Nach dem fulminanten Sieg gegen Europameister Portugal kommt es am letzten Gruppenspieltag der EM 2021 zum Showdown gegen Ungarn. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr. Hier verpassen Sie garantiert nichts, versprochen.

München – Die DFB-Auswahl* steht vor dem letzten Gruppenspiel der EM 2021* gehörig unter Druck. Bei einer Niederlage gegen Ungarn* ist die Europameisterschaft* für die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw* vorbei und damit auch die Chance auf den ersten EM-Titel seit 1996, als die deutsche Nationalmannschaft in England das Turnier gewann. Im Duell mit Ungarn ist die DFB-Auswahl zwar klarer Favorit, unterschätzt werden darf der Gegner aber keinesfalls. Gegen Frankreich* holten die Ungarn einen Punkt, obwohl ihnen das vor der Partie gegen den Weltmeister niemand zugetraut hatte.

EM 2021: DFB-Auswahl trifft heute auf Ungarn

Die DFB-Auswahl ist in einer ähnlichen Situation, wie bei der WM 2018, als es im abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea ging. Die Favoritenrolle war klar verteilt, doch Deutschland strauchelte gegen den Underdog und schied völlig überraschend nach der Vorrunde aus – eine Blamage für die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Jogi Löw. Dieses Mal sollte die Mannschaft also vor dem deutlich schwächer besetzten Kontrahenten, für den es aber ebenfalls um den Einzug ins Achtelfinale geht, gewarnt sein.

DFB-Profi Toni Kroos*, bei Jogi Löw gesetzt im Mittelfeld, warnt vor Selbstsicherheit. „Es ist noch nichts gewonnen“, sagte er in der neuesten Ausgabe des Podcasts „Einfach mal Luppen!“ im Gespräch mit seinem Bruder Felix. Die Ausgangslage der DFB-Auswahl sei zwar besser geworden nach dem klaren Sieg gegen Europameister Portugal, „aber es ist ja auch unser Anspruch, die Gruppe zu überstehen“, so Kroos weiter. Die Ungarn schätzt der Spieler von Real Madrid alles andere als schwach ein. „Da wird schon was auf uns zukommen. Wenn wir das bringen, was wir gegen Portugal* gebracht haben, werden wir aber das Spiel gewinnen“, ist sich Kroos sicher.

„Wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir die nächste Runde klarmachen werden. Wir wollen den Zuschauern Freude machen“, sagte Mats Hummels*, der einsatzbereit ist gegen Ungarn. Bei einem Ausfall von Thomas Müller* sieht der BVB-Profi die DFB-Auswahl deutlich geschwächt bei der EM 2021. „Ohne Thomas fehlt uns ein lautstarker Anführer auf dem Platz“, so der 32-jährige Innenverteidiger. Jogi Löw will erst wenige Stunden vor dem Anpfiff entscheiden, ob Müller einsatzfähig ist, oder ob er auf den Offensivspieler vom FC Bayern München verzichten muss.

EM 2021: Wer ersetzt Thomas Müller in DFB-Elf?

„Es gibt verschiedene Gedankenspiele und Möglichkeiten in der Personalwahl“, sagte Jogi Löw, angesprochen auf den Ersatz für Thomas Müller. Naheliegend wäre Leon Goretzka*, der nach seiner Einwechslung gegen Portugal bereit ist für einen Platz in der Startelf. „Ich fühle mich im Turnier angekommen“, so Goretzka vor der letzten Gruppenpartie der DFB-Auswahl bei der EM 2021. In die Rolle von Thomas Müller zu schlüpfen wäre kein Problem für den 26-Jährigen: „Ich traue mir die Position zu.“ „Im Training macht er einen sehr guten Eindruck, sehr dynamisch. Ich denke, er ist absolut bereit“, so Jogi Löw über Leon Goretzka.

Die offensivere Variante wäre eine Startelf-Nominierung von Leroy Sane*. „Seine Trainingsleistungen waren absolut gut. Ich bin sicher, wenn er die Chance bekommt, wird Leroy auch da sein“, zeigt sich Jogi Löw optimistisch. „Logischerweise war er enttäuscht, das geht auch anderen Spielern so“, meinte Löw weiter. Sane stand in den ersten beiden Partien der EM 2021 nicht in der Anfangsformation und kam jeweils nur als Einwechselspieler zum Einsatz. (smr) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.