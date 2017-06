Live-Ticker: Jung rutscht für Stark kurzfristig in die Startelf

Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der U21-EM in Polen und spielt gegen England um das Final-Ticket. Wir berichten im Live.Ticker.

England - Deutschland -:- (Di, 18 Uhr), in Tychy

England: 1 Pickford - 2 Holgate, 5 Chambers, 23 Mawson, 3 Chilwell - 8 Ward-Prowse, 19 Hughes, 4 Chalobah, 7 Gray - 10 Baker, 9 Abraham. - Trainer: Boothroyd Deutschland: 12 Pollersbeck - 2 Toljan, 6 Jung, 15 Kempf, 3 Gerhardt - 10 Arnold (C), 19 Haberer - 22 Philipp, 7 Meyer, 11 Gnabry - 9 Selke Tore: --- Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

17.56 Uhr: Die deutschen Spieler stehen zur Nationalhymne arm-in-arm und zeigen Geschlossenheit.

17.55 Uhr: Die Spieler betreten unter dem Applaus von knapp 14.000 Zuschauern das Stadion in Tychy.

17.50 Uhr: Kurzfristig hat sich die deutsche Startformation geändert, da Niklas Stark sich beim Aufwärmen verletzt hat. Für ihn rutscht Gideon Jung in die Startelf.

17.48 Uhr: Ein anderer Grund, dass Stefan Kuntz nicht sonderlich begeistert von einem Elfmeterschießen wäre, dürfte Englands Torwart Jordan Pickford sein. Der Keeper hat bereits mit 17 bewiesen, dass er ein echter Elfmeterkiller ist.

17.43 Uhr: Im Training habe das deutsche Team auch Elfmeterschießen trainiert, sagte Kuntz. Dennoch will der Trainer in der regulären Spielzeit für eine Entscheidung sorgen.

17.42 Uhr: Stefan Kuntz sagte im ARD-Interview, dass Janik Haberer ein robuster Spieler ist, der gut dagegen halten kann. Auch deshalb sei er in die Startmannschaft gerutscht.

17.41 Uhr: Schon 15-mal traf eine deutsche U21 auf England, dabei gab es fünf Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Bei zwei Europameisterschaften standen sich beide Teams im Finale gegenüber: 1982 setzte sich England in Hin- und Rückspiel mit 3:1 und 2:3 durch. Im Endspiel 2009 fügte Deutschland den "Young Lions" beim 4:0 die höchste Niederlage ihrer Länderspielgeschichte zu. Der letzte Vergleich ist erst drei Monate her: Am 24. März gewann die Kuntz-Elf einen Test in Wiesbaden mit 1:0, Torschütze war Nadiem Amiri.

17.39 Uhr: Deutschlands Gegner gilt als robuste, kampfstarke Mannschaft. "Sie haben Tempo, sie haben körperliche Präsenz. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe", sagt DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch. Für Aufsehen sorgte zuletzt Torhüter Jordan Pickford, der vor der EM für knapp 28 Millionen Euro vom FC Sunderland zum FC Everton wechselte und zum teuersten britischen Keeper der Geschichte wurde. England steht bereits zum neunten Mal in einem EM-Halbfinale, den Titel holte sich das Team nur 1982 und 1984. Die Qualifikation für die Endrunde in Polen gelang dem Team ungeschlagen mit sechs Siegen und zwei Remis, in der Gruppenphase traf das Team auf Schweden (0:0), die Slowakei (2:1) und Gastgeber Polen (3:0).

17.30 Uhr: In 30 Minuten geht es los.

17.21 Uhr: Bei der Ankunft im Stadion haben sich die beiden Trainer herzlich begrüßt.

17.13 Uhr: Knapp 14.00 Tickets sollen für das Spiel im Stadion Miejski in Tychy verkauft worden sein. Das berichtet die SID.

17.09 Uhr: DFB-Trainer Stefan Kuntz bietet gegen England zum ersten Mal bei dieser U21-EM eine veränderte Startelf. Im defensiven Mittelfeld kommt Janik Haberer für Mahmoud Dahoud ins Team. Maximilian Philipp ersetzt außen Mitchell Weiser. In allen drei Vorrundenspielen hatte Kuntz dieselbe Startelf aufgeboten aber bereits am Montag erklärt, dass gegen England Wechsel „sowohl wegen des Gegners“ Sinn machen könnten, als auch, „weil wir die Möglichkeit sehen, dass wir selber besser werden“.

17.04 Uhr: Die Aufstellung der deutschen U21 ist da. Spielen werden: Pollersbeck - Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Arnold (C), Haberer - Philipp, Meyer, Gnabry - Selke.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Halbfinale der U21-Europameisterschaft zwischen England und Deutschland! Als bester Gruppenzweiter haben sich die DFB-Junioren gerade noch so für die Runde der letzten vier Mannschaften qualifiziert. Jetzt geht es also gegen den England, den Sieger der Gruppe A, um den Einzug ins Endspiel am Freitag, den 30. Juni in Krakau. Anstoß im Stadion Miejski in Tychy ist am Dienstag, um 18.00 Uhr. Im zweiten Halbfinale treffen übrigens am gleichen Abend um 21.00 Uhr in Krakau Itailen und Spanien aufeinander.

Nach zwei Siegen gegen Tschechien (2:0) und Dänemark (3:0) kassierte die deutsche U21-Auswahl im letzen Spiel der Gruppe C eine knappe 0:1-Niederlage gegen Italien. Diese aber reichte, um den Vergleich mit den anderen Gruppenzweiten Slowakei und Portugal für sich zu entscheiden. Die Slowakei war empört über über das Verhalten der italienischen und der deutschen Mannschaft.